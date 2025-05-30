С 25 по 29 июня 2025 года в креативном кластере «Квадрат» состоится Сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR. Организаторами выступают ресторанная группа Berrywood Family и Сибирский институт развития креативных индустрий.

В 2025 году ярмарка расширяет формат за счет новой секции «Предметный дизайн». Общее число участников составит 43 художника и арт-группы, 5 галерей и 7 брендов предметного дизайна. География охватывает 14 городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Участники отбирались экспертным советом из более чем 400 заявок.

Параллельная программа включает образовательный блок SCAN EDUCATION x Masters с лекциями и дискуссиями, паблик-арт объекты в разных районах Красноярска и специальную инсталляцию в аэропорту.