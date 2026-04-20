С 1 по 4 октября в Красноярске состоится ярмарка современного искусства СКАН. Организаторы открыли прием заявок для участников — он продлится до 15 июня. Имена участников ярмарки объявят 20 июля.

К участию приглашаются независимые авторы, арт-группы, творческие объединения, коммерческие галереи, дизайнеры и дизайнерские коллективы из Сибири, Урала и Дальнего Востока. В секции «Независимых художников» ожидается 40 участников, в секции «Галереи» — 5, в секции «Дизайн» — 10.

В этом году организаторы также ждут заявки от галерей из западной части России. При этом их резиденты должны быть родом из Сибири, Урала и Дальнего Востока.

В экспертный совет вошли: Марина Бобылева (куратор программы художественных резиденций в ДК «ГЭС-2»), Елена Селина (арт-директор галереи XL, лауреат премий «Инновация» и имени Сергея Курехина), Кристина Колякина (руководитель отдела фондов произведений искусств ММОМА, арт-директор Мастерской «Арендт&Co»), Олеся Худякова (соосновательница ЦСК «Золото+Болото», куратор аукциона «Золото+Болото», руководитель галереи «З+Б»), Оксана Будулак (куратор, руководитель проектов СКАН).

В рамках ярмарки пройдет образовательная программа при поддержке Музейного центра «Площадь Мира». Спикерами станут локальные и приглашенные специалисты со всей России.