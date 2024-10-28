Международную ярмарку современного искусства Cosmoscow, которая прошла с 25 по 27 октября, посетили более 50 тысяч человек. Это рекордное число зрителей за 14 лет проведения ярмарки.

12-й выпуск ярмарки объединил на одной площадке галереи из разных городов России и мира: Тегерана, Дубая, Бангкока, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Владивостока, Екатеринбурга, Воронежа и Уфы. На ярмарке показали более 1500 работ от 91 галереи.

В рамках некоммерческой программы Фонд Cosmoscow показал проекты победителей своих программ 2024 года: «Музей года», «Институция года» и «Художник года». «Художник года» — Александра Гарт — представила произведение «Постоянство веселья и грязи» в виде массивной и обшитой деревянными досками конструкции из металла, тяжелый остов которой поддерживает размещенные по периметру фигуры коней, созданных из соленого теста. «Музей года» — Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (Арсенал) — предложил вниманию посетителей интерактивную инсталляцию, посвященную библиотеке Арсенала, которую в ближайшем будущем ждут преобразования. «Институция года» — Центр городской культуры (Пермь) — была представлена стендом с выразительным архитектурным решением в виде ротонды. Изнутри сооружение оформлено самыми разными материалами, оставшимися от проектов, созданных в ЦГК за последние 8 лет.

Наградой «Лучший стенд» Cosmoscow 2024 была отмечена галерея Jessica. Стенд представлял собой отрывок из кинофильма, в котором герой мчится по ночной дороге, справа мелькают уставшие от маркетингового бремени, потрепанные билборды, слева проносятся деревни и ржавые велосипеды.

В топ самых дорогих работ, проданных в дни ярмарки, попали:

работа Александра Косолапова за 7 400 000 рублей (Syntax Gallery);

работа Сергея Шеховцова за 4 500 000 рублей (Elohovskiy Gallery);

работа Ольги Чернышевой «Ноты» за 4 000 000 рублей (Iragui Gallery);

работа Ольги Солдатовой «Над Москвой» за 3 600 000 рублей (галерея Евгения Шутко);

работа Ирины Бойко «VOL» за 2 100 000 рублей (3L Gallery);

гобелен Елены Поповой за 2 000 000 рублей (Artwin Gallery);

работа «Весь мир вверх тормашками» арт-группы «Провмыза» (Галина Мызникова и Сергей Проворов) за 1 600 000 рублей (Галерея 9Б);

работа Даниила Архипенко «Неоявь» за 1 100 000 рублей (Ural Vision Gallery).

Среди самых недорогих произведений: картина Натальи Таранцовой из серии «Числа» за 60 000 рублей (A-House), работа Матвея Шапиро «А так сразу и не видно» за 25 000 рублей (Сабстанция); объект Аки Сакаида за 20 000 тысяч (ULM); работа арт-группы «МишМаш» из серии «Ненавязчивый счет» за 5 000 рублей (Set Projects).

Онлайн-ярмарка на платформе TEO by Cosmoscow продлится до 4 ноября.