Пятый юбилейный фестиваль DDX Fitness FEST состоится 25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское».

Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу, включающую более 150 активностей: от высокоинтенсивных тренировок и танцевальных баттлов до йоги, фитнес-рейва и караоке-вечеринки.

В этом году площадь фестиваля достигнет 100 000 м². Для гостей будут работать семейные развлекательные зоны, фудкорт, площадки здорового питания, антистресс-пространство, арт-зона, а также точки с VR-греблей и VR-гольфом. В образовательном блоке запланированы сессии о питании, восстановлении и фитнес-психологии.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет певица Мари Краймбрери, чье выступление запланировано на 26 июля. Полный музыкальный состав будет объявлен позднее. В разные годы на сцене фестиваля выступали Полина Гагарина, Диана Арбенина, Artik & Asti, DJ SMASH, JONY и другие известные артисты.