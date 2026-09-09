Создатели мультсериала «Южный Парк» (South Park) Трей Паркер и Мэтт Стоун объявили о переименовании шоу в «Южную Америку» (South America). Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте производителя сериала.

Решение, приуроченное к премьере 29-го сезона 16 сентября, стало сатирическим ответом на недавние инициативы президента США Дональда Трампа по переименованию географических объектов.

Ранее Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал карту, на которой Исландия стала частью Соединенных Штатов. На изображении помимо Исландии как США обозначены Гренландия, Канада, Мексика, вся Центральная Америка, а также страны Карибского бассейна. Все они раскрашены в цвета американского флага. Также Трамп успел распорядиться переименовать Мексиканский залив в Американский и озеро Онтарио на границе с Канадой — в озеро Америка, а штат Нью-Мексико предложил переименовать в «Новую Америку».

Авторы «Южного Парка» с иронией заявили, что их вдохновила «храбрость и патриотизм» Apple и Google, которые оперативно отразили на своих картах переименование озера Онтарио в «озеро Америка» по указу Трампа. В том же заявлении Паркер и Стоун поблагодарили свою материнскую компанию Paramount, назвав её «капитуляцией перед Skydance» — что является отсылкой к недавнему слиянию студий.

«Южный Парк», который в 2027 году отметит 30-летний юбилей, неоднократно высмеивал Трампа в прошлых сезонах, а Белый дом в ответ называл сериал «четвероразрядным» и «неактуальным». Несмотря на критику, 6 сентября шоу в шестой раз получило премию «Эмми» в номинации «Выдающаяся анимационная программа». Премьера ребрендированного сезона состоится 16 сентября.