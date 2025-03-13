20 марта в Москве пройдет образовательная конференция TgConf о продвижении в Telegram. Ее основатель Марат Шайхетдинов рассказал RTVI о подготовке к мероприятию и свежих трендах в мессенджере.

— Что ждет участников на TGConf в этом году? Какие ключевые темы будут затронуты?

— Мы держим фокус на трех темах — трафик в Telegram, продажи и Web3 на TON. Трафик и продажи — это основа процветания любого бизнеса. То, что, например, работало полгода назад, сейчас не работает или работает плохо. Возьмем в пример инфобизнес в Telegram: ключевую ставку повысили, и продавать через рассрочки стало значительно сложнее. За решением подобных проблем участники к нам и приходят.

— Как вы выбираете спикеров для TGConf?

— Обращаем в первую очередь внимание на то, что у человека за спиной: какие проекты, результаты и насколько о них осведомлены люди из сферы Telegram. Мы стараемся не брать тех, кто пытается продать аудитории свои курсы или услуги, а берем именно практиков.

— Какие главные вызовы стоят перед организаторами TGConf и как вы на них отвечаете?

— Главный вызов сегодня — сам факт проведения узконаправленной конференции по Telegram. 19 марта 2024 года мы провели первую конференцию по Telegram Ads в Казани. Это было сложно, потому что ранее никто этого не делал. Далее мы расширили темы и 18 сентября провели в Москве конференцию на 2047 участников. Ну и, конечно, постоянно убеждаем потенциальных участников, что Telegram — это давно не просто мессенджер, а целая экосистема, в которой можно зарабатывать хорошие деньги.

— Как вы считаете, что ждет Telegram в будущем?

— Усиленное развитие телеграм-каналов за границей, более тесная интеграция Telegram с криптомиром и развитие мини-приложений классическим бизнесом.

— Какой самый интересный или необычный Telegram-канал или бот вы видели в последнее время?

— Для меня недавно стало открытием мини-приложение BLUM в Telegram. Это бот-приложение, через которое можно торговать криптовалютой. Можно также создать свой токен, что мы и сделали.

— Если бы вы могли дать один совет человеку, который только начинает свой путь в Telegram, что бы это было?

— Посетить TGConf вместо покупки курсов или самостоятельного изучения сферы. Один день конференции даст уйму новых знаний, полезных знакомств и инсайтов. Человеку станет понятен вектор развития Telegram и то, как использовать свои возможности для заработка на этом.

— Каковы возможности и риски использования нейросетей в Telegram?

— Пока видел лишь нейрокомментаторов, которых все уже давно научились распознавать. Думаю, что рисков тут нет. Люди любят читать авторский контент и новостную повестку, которую ни одна нейросеть не сможет повторить.

— Многие авторы сейчас используют ИИ для создания контента в Telegram. Как вы относитесь к этому?

— Не сталкивался с такой практикой и не видел успешных кейсов.

— Какие самые полезные ИИ, которые облегчают и помогают вести телеграм-канал?

— Не могу тут ответить. Я думаю, что ИИ отлично подходит для генерации идей и для решения систематических и рутинных задач. Признаюсь честно, я не активный пользователь таких сервисов, но у них однозначно есть будущее.

— Как вы относитесь к недавним обновлениям в Telegram — премиум-версии, платным сообщениям для незнакомцев, подаркам? Какие считаете наиболее перспективными?

— Конечно же, положительно. Платные сообщения пока не включаю для себя, так как допускаю, что не всем приходилось покупать Stars, чтобы расплатиться за них. Подарки, возможно, получат определенный хайп в будущем. Как мне кажется, платные сообщения и подарки — это мягкое погружение аудитории Telegram в криптомир, потому что подарки можно превратить в NFT и продать подороже в будущем. И вся аудитория Telegram так или иначе будет взаимодействовать с TON-блокчейном.