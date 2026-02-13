В Музейном центре «Масловка. Городок художников» продолжается до 17 мая выставка с эмоциональным названием «Заграница — это миф?!». Она рассказывает о том, как путешествовали советские художники до того, как массовый туризм стал возможен для жителей СССР.

Для советского человека выезд за границу был событием исключительным — почти фантастическим. Современники сравнивали такие поездки с полетами на Луну или Марс. Одними из первых эту возможность получили 17 художников, посетивших Венецианскую биеннале в 1956 году. В своих картинах и зарисовках авторы пытались запечатлеть другой мир, казавшийся художникам буквально инопланетным. Люди, которые впервые в жизни увидели Колизей, прогулялись по Монмартру, оказались в Гарлеме и наблюдали за цветением сакуры, старались привезти на родину хотя бы осколки этих невероятных мест. На выставке также представлены личные вещи художников — сувениры из далеких стран: иллюстрации с афрокосами из салона красоты, флакончики духов, разноцветные маски, небольшие статуэтки.

В музее можно увидеть более 100 произведений Макса Бирштейна, Виталия Горяева, Алексея Грицая, Дмитрия Жилинского, Ирины Затуловской, Гелия Коржева, Виктора Иванова, Татьяны Назаренко, Василия Нечитайло, Бориса Орлова, Юрия Пименова, Аркадия Пластова, Андрея Плотнова, Евгения Расторгуева, Николая Ромадина, Семена Чуйкова и других авторов.