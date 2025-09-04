В Pogodina Gallery состоялось открытие выставки Ивана Симонова «Даждь нам хлеб насущный». Проект, вошедший в параллельную программу Ярмарки современного искусства Cosmoscow, представляет хлеб как универсальный символ, объединяющий культурные, социальные и религиозные контексты. Художник раскрывает этот образ через призму человеческих желаний и повседневных нужд, используя землю, небо и хлеб в качестве основных метафор физического и духовного начал. Экспозиция включает скульптуры, ассамбляжи и живописные работы, созданные специально для проекта.