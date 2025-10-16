В российский прокат 16 октября выходит «Жатва» — поэтичный фолк-триллер о шотландской глубинке с греческим почерком. Фильм постановщицы Афины Рахель Цангари, соратницы Йоргоса Лантимоса, лавирует между привычными жанровыми определениями. В какой-то мере это фолк-хоррор, но это также и медитативная драма, и историческое кино. Киножурналист Федор Быков рассказал для RTVI о фильме-участнике кинофестиваля в Венеции.

О чём фильм

Безымянная англоязычная деревня. Средневековый быт, слабо привязанный ко времени. Устоявшийся жизненный уклад жителей нарушают малые и крупные происшествия — то неизвестные подожгут амбар, то общие земли, которые они регулярно возделывают, могут отдать под пастбище для овец.

Со стороны кажется, что на трагедии крестьяне особенно не заостряют внимания, однако местный юродивый Уолтер Тёрск (Калеб Лэндри Джонс) чувствует происходящее острее других. Он дружит с местным властителем Чарльзом Кентом (Гарри Меллинг), который принимает у себя картографа (Аринзе Кейн). Также на этой земле появляются трое чужаков, которых обвиняют в поджоге, и реальный хозяин, который подтверждает, что уклад жизни деревни поменяется навсегда. Но будет ли восстание перед перспективой огораживания земель?

Кому стоит смотреть фильм

«Жатва» — это образчик авторского кино, лавирующий между чёткими определениями. Зритель станет свидетелем поворотов, близких к хоррору, но ситуация от этого не накаляется, как это обычно свойственно жанру. Для заявленной оператором мягкой и живописной картинки заметен сильный контраст между пасторальными пейзажами и шокирующими подробностями из жизни крестьян.

С одной стороны, это может разочаровать зрителя, который ожидал более конкретного «высказывания» с ярко очерченными конфликтами и характерами героев. С другой стороны, погружение в быт персонажей с их особым ритмом напоминает о лучших авторских работах, которые рассказывают частную историю. В русском кино это примеры от Алексея Германа-ст. до Андрея Звягинцева. В этом случае «Жатву» можно охарактеризовать как кино о фатальном стечении обстоятельств и природном декадансе, от просмотра которого можно получить специфическое, но удовольствие.

Кто создатели

Если вам незнакомо имя Афины Рахель Цангари, это нормально. Сейчас в мире авторского кино гремит другое греческое имя — это Йоргос Лантимос, режиссёр оскароносных «Бедных-несчастных» с Эммой Стоун в главной роли; «Бугонию» от этого дуэта ждут в мировом прокате в конце месяца. Афина Рахель Цангари работала с Лантимосом до его «американского» периода — она как продюсер помогала ему на фильмах «Клык» и «Альпы». А после её собственного фильма «Аттенберг» критики и журналисты заговорили о целом движении греческой «странной волны», которое исследовало абсурдные экстремумы человеческого существования через кино.

В случае «Жатвы» (экранизации романа Джима Крэйса) происходящие в кадре «странности» — результат работы не только самой постановщицы, но и достаточно звёздной команды.

Почему стоит смотреть

Во-первых, главную роль здесь исполняет Калеб Лэндри Джонс, он же — новый Дракула в фильме Люка Бессона. На фоне прошлых эксцентричных ролей Джонса «Жатва» будто бы перезагружает его образ, придавая ему ранее не отмеченную глубину. Во-вторых, стоит отметить операторскую работу Шона Прайса Уильямса, который эффектно (и абсолютно оправданно) использует 16-миллиметровую плёнку. Оператор работал над «Хорошим временем» братьев Сэфди и не так давно снял собственный дебют «Нежный восток». В-третьих, в одной из ролей отрадно видеть Гарри Меллинга — бывшего Дадли Дурсля из фильмов о Гарри Поттере. Актёр прочно закрепился в англоязычном авторском кино и не пропадает с фестивальных радаров.

Впрочем, громкие имена — это лишь половина дела. За счёт обозначенных конфликтов и внимания к деталям (большие отрезки в кино проходят вообще без слов) складывается цельная картина происходящего, которая ведёт к трагической развязке.