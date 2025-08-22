Гибкий график, уважение к личному времени и возможность непрерывного обучения становятся ключевыми требованиями молодых специалистов к работодателям. Карьерные эксперты и потенциальные работодатели рассказали RTVI, как новые поколения трансформируют трудовые тренды и почему компаниям придется адаптировать свои HR-стратегии.

Если предыдущие поколения прежде всего ценили стабильность, карьерный рост и статус, то для поколения зумеров на первый план выходят гибкость и баланс между работой и личной жизнью. Именно это формирует новые трудовые тренды, отметил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Ключевыми критериями при выборе работы для молодых специалистов стали конкурентная заработная плата, комфортная рабочая среда и гибкий график. Взгляды на карьеру и самореализацию у новых поколений существенно отличаются от ценностей их предшественников, что вынуждает компании адаптировать HR-стратегии и корпоративную культуру.

«Молодые специалисты не готовы мириться с жестким графиком «с девяти до шести» — они чаще выбирают удаленную работу или гибридный формат, позволяющий самостоятельно планировать день. Для них крайне важно, чтобы работодатель уважал их личное время и не требовал постоянных переработок: большинство готовы уволиться в случае вторжения в личное пространство. Кроме того, представители зумеров не боятся менять компании в поисках лучших условий — лояльность к бренду работодателя для них значит гораздо меньше, чем комфорт и возможности для роста», — рассказал Семеренко.

В то время как зумеры уже активные игроки рынка труда, поколение Альфа только готовится к своему профессиональному старту. Однако уже сейчас очевидно, что их требования к работе будут еще более радикальными.

«Дети, растущие в окружении искусственного интеллекта, виртуальной реальности и нейротехнологий, воспринимают цифровую среду как неотъемлемую часть жизни. Вероятно, для них граница между реальным и виртуальным миром станет менее четкой, а традиционные форматы работы — будь то офис или личные встречи — будут все чаще дополняться цифровыми инструментами. Однако живое общение и «физическая» реальность вряд ли исчезнут полностью — просто их роль и соотношение с технологиями изменятся», — отметил эксперт. При этом важным трендом для обоих поколений является переобучение и возможность непрерывного образования на протяжении всей жизни.

«Для современных молодых специалистов профессиональное развитие больше не ограничивается одним дипломом. В условиях стремительной цифровизации и автоматизации многие традиционные профессии трансформируются или на их месте появляются новые, требующие совершенно иных навыков. При этом современный человек может сменить за жизнь 3—4 специальности. В нашем центре «Профессии будущего» представлены 75 краткосрочных программ для горожан самого разного возраста. Всего за 3,5 месяца можно освоить востребованную специальность по уникальному формату: 70% обучения составляет практика», — поделился Семеренко.

По словам эксперта, в ближайшие годы компаниям придется учитывать изменения, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. Гибкость, цифровизация и непрерывное обучение — вот ключевые ориентиры, которые будут определять кадровую политику будущего.

