Звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив и ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, стали родителями. Об этом сообщает Starhit со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы.

«Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса», — рассказал собеседник издания. Актрисе на данный момент 53 года, для нее это первый ребенок. Пол малыша супруги пока не раскрывают.

О беременности актрисы стало известно во время съемок проекта «Первые на деревне», над которым Федункив работала летом. Члены съемочной группы знали об этом и старались окружить актрису заботой.

В сентябре Федункив упомянула о беременности во время шоу Павла Воли. Она пошутила, что хотела бы иметь детей, но боится «испортить графскую династию» мужа. В последние месяцы актриса почти не появлялась на публичных мероприятиях. По словам источников, это связано с ее желанием подготовиться к статусу матери.

Актриса впервые вышла замуж в 50 лет в 2021 году, но до этого у нее были длительные отношения с предыдущими партнерами.

«Я не хотела замуж, я делала карьеру. Я правда не хотела семью, не хотела детей. Мы просто жили и занимались сексом. Вот и все. Мы по лайту жили, просто жили долго», — сказала Федункив в RuTube-шоу «Теория», ее слова передает Voice.

До брака с Маджи актриса состояла в гражданском браке с Сергеем Щелчковым, который злоупотреблял алкоголем. Другие длительные отношения у Федункив были с неким бизнесменом по имени Михаил, однако актриса рассталась с ним из-за абьюза.

На кинофестивале «Зимний» в Москве в декабре покажут фильм, где актриса впервые появилась в драматическом амплуа. В мистической картине «Шаман», снятой в Хакасии, Федункив исполнила роль женщины, мечтающей избавиться от родимого пятна на лице, так как уверена, что только тогда она будет достойна любви.