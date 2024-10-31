Актриса Нина Добрев, известная по сериалу «Дневники вампира», получила предложение руки и сердца от своего молодого человека, сноубордиста Шона Уайта. Об этом сообщает журнал Vogue.

По данным издания, Уайт планировал сделать предложение летом, однако в мае Добрев получила серьезную травму во время поездки на электровелосипеде.

Когда девушка восстановилась, ее бойфренд подготовил план, чтобы будущая невеста не догадалась о сюрпризе. Он заранее отправил ей приглашение на званый ужин в нью-йоркский таунхаус Golden Swan, чтобы Добрев думала, будто идет на модное мероприятие от Vogue.

В указанный день Добрев отправилась в салон к стилисту Кейт Янг на укладку, оделась в наряд от Chanel и прибыла в назначенное место. Актриса немного опаздывала и начала переживать, что заставляет главного редактора Vogue Анну Винтур себя ждать. Открыв дверь ресторана, Добрев увидела Уайта, стоящего на одном колене под аркой из белых роз, и, конечно же, приняла предложение.

После того, как она сказала «да», к ним присоединились друзья, чтобы отметить это событие. Праздновали шампанским, бургерами из Shake Shack и пельменями, которые заказали в Golden Swan. Добрев и Уайт держали помолвку в тайне около недели. Актриса даже снимала кольцо, когда выходила из дома. Затем она решила, что больше не хочет расставаться с украшением и готова рассказать всем о радостном событии.

«Прощай, бойфренд — привет, муж!», — написала актриса в своем Instagram* 30 октября. На данный момент пост набрал около четырех миллионов лайков.

Госпитализация, из-за которой Уайту пришлось отложить предложение, произошла после инцидента, случившегося с Ниной 20 мая 2024 года. Добрев опубликовала серию фотографий: на одной она сидит на электровелосипеде, а на другой уже лежит в больнице с гипсом и шейным бандажом. Позже актриса рассказала, что при падении порвала крестообразную связку, мениск и сломала плато большеберцовой кости в колене.

«Я и не представляла, что восстанавливаться нужно будет от девяти месяцев до года», — делилась она.

Нина Добрев получила широкую известность благодаря роли Елены Гилберт в телесериале «Дневники вампира». После завершения съемок сериала актриса состояла в романтических отношениях с коллегой Йеном Сомерхолдером, который старше ее на десять лет. Их связь продолжалась с 2011 по 2013 годы.

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