Актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в «Гарри Поттере», поделилась своими переживаниями после получения непристойных сообщений на OnlyFans. Об этом сообщает Independent.

В марте 37-летняя актриса призналась, что завела аккаунт на OnlyFans, чтобы погасить долги и заработать на ремонт дома. Она также подчеркнула, что на ее странице не будет размещаться сексуальный контент. Вместо этого, Кейв собиралась делиться «нишевыми» и «чувственными» видео со своими длинными волосами. В своем аккаунте она размещала ASMR-контент: расчесывалась, заплетала косы и делала прически.

Несмотря на отсутствие откровенного контента, актрисе регулярно пишут грубые и похотливые сообщения, включая непрошенные фотографии мужских гениталий. По словам Кейв, она испытывает отвращение и страх: «Я получаю слишком много подобных сообщений, и мне не нравится, когда присылают непрошенную чушь. Неважно, сколько раз я говорю, что не снимаюсь в сексуальном контенте, я получаю сообщение каждые две секунды с просьбой показать сперму в моих волосах или просто, черт возьми, рассмотреть возможность полного анального секса».

Джесси также призналась, что ей стыдно от того, что она завела этот аккаунт: «Это доказательство того, что я не смогла заработать (или, скорее, удержать) деньги как актриса и писатель. Мне нечего показать за 18 лет работы в индустрии искусства». Хоть по словами актрисы, она и стала «зависимой» от денег, она все еще надеется покинуть платформу через год.

Джесси Кейв — актриса, писательница и комик, наиболее известная по роли Лаванды Браун в популярных фильмах по книгам Джоан Роулинг. Она приняла участие в съёмках трёх из восьми кинокартин о Гарри Поттере: «Гарри Поттер и принц-полукровка», «Гарри Поттер и дары смерти: часть 1» и «Гарри Поттер и дары смерти: часть 2».

Елизавета Лебедева