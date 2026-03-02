Звезда сериала «Переходный возраст» Оуэн Купер получил награду Гильдии киноактеров США (Actor Awards) в категории «Лучшая мужская роль в телефильме или ограниченном сериале». 16-летний актер стал самым молодым победителем в истории этой номинации.

Предыдущий рекорд принадлежал Кейт Уинслет, которая получила премию в 20 лет за фильм «Разум и чувства» в 1996 году. В своей категории Купер обошел Джейсона Бейтмана («Черный кролик»), Стивена Грэма («Переходный возраст»), Чарли Ханнэма («Монстр: История Эда Гина») и Мэттью Риса («Зверь во мне»).

В сентябре 2025 года Купер в возрасте 15 лет получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале, став самым молодым лауреатом в этой категории. В январе 2026 года он удостоился «Золотого глобуса» как лучший актер второго плана в сериале или телефильме.

Роль в сериале «Переходный возраст» стала для Купера первой профессиональной работой в кино. На момент съемок ему было 14 лет. Сериал рассказывает о подростке, арестованном за убийство одноклассницы. Проект получил шесть наград «Эмми», включая победы в категориях «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий мини-сериала».

На церемонии Actor Awards 2026 фильм «Грешники» с Майклом Б. Джорданом получил награды за лучший актерский состав и лучшую мужскую роль. Лучшей актрисой признана Джесси Бакли («Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“»). В телевизионных категориях отмечены драма «Питт» и комедия «Киностудия». Кэтрин О’Хара посмертно удостоена премии за лучшую женскую роль в комедийном сериале.