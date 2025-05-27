Стамбульский суд вынес обвинительный приговор известному турецкому актёру Халиту Эргенчу, прославившемуся ролью султана Сулеймана в популярном сериале «Великолепный век». Артист признан виновным в даче ложных показаний при расследовании событий протестов в парке Гези в 2013 году.

Первоначально суд назначил наказание в виде 2 лет и 3 месяцев тюрьмы, однако затем смягчил приговор до 1 года, 10 месяцев и 15 дней с отсрочкой исполнения. Смягчающими обстоятельствами стали безупречная репутация актера и его примерное поведение в ходе судебного процесса. Сам Эргенч свою вину не признал и настаивал на полном оправдании.

Следствие установило, что во время допросов Эргенч и актёр Рыза Коджаоглу отрицали знакомство с активистом Меметом Али Алаборой, которого в судебных документах называют «беглым обвиняемым». Однако прокуроры представили доказательства 12 контактов между артистом и Алаборой, причём наиболее активное общение приходилось именно на период протестов.

«Я хотел бы подать встречный иск за публикацию моих фотографий того времени. Потому что из-за них появились необоснованные обвинения в мой адрес. Там, в парке, был поток людей, мы как будто находились на переднем плане. Я ответил на все вопросы. Я сказал, что у меня нет никаких контактов с участниками протеста», — говорил Эргенч в ходе суда.

Халит Эргенч родился 30 апреля 1970 года в Стамбуле. Актер получил мировую известность после роли Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век». Окончил Стамбульский технический университет, начинал карьеру как театральный актёр. Среди его знаковых работ — роли в фильмах «Первая любовь», сериалах “Тысяча и одна ночь” и “Вавилон”. Женат на актрисе Бергюзар Корель, у пары трое детей: двое сыновей и дочка.