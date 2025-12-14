По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы на пляже Бондай в австралийском городе Сидней. Сегодня, в первый день Хануки, там собрались сотни людей из местной еврейской общины, передает местный телеканал 9News. По его данным, ранения получили около 20 человек.

По информации службы скорой помощи штата Новый Южный Уэльс, 16 раненых были госпитализированы, еще нескольким оказана медпомощь на месте происшествия. Среди пострадавших, доставленных в больницу, — ребенок с огнестрельным ранением руки, 62-летняя женщина с травмой ноги и мужчина с касательным пулевым ранением головы. Газета Sidney Herald пишет, что один из раненых — сотрудник полиции.

На видеозаписи с места происшествия видно, как трое вооруженных людей открыли огонь с моста рядом с пляжем. Очевидцы рассказали, что слышали около полусотни выстрелов. Двое стрелков были задержаны, причем одного из них обезвредил прохожий. Третий преступник, по разным данным, то ли тоже задержан, то ли погиб.

На место происшествия было направлено более 40 машин скорой помощи и вертолеты санавиации. На фото с пляжа видно, что многих раненых из-за нехватки носилок клали на доски для серфинга.

Полиция призвала жителей Сиднея держаться подальше от пляжа, поскольку злоумышленники могли оставить в том районе взрывные устройства или взрывоопасные боеприпасы.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе выступил с заявлением, в котором назвал инцидент в Сиднее «шокирующим и вызывающим тревогу». Он также попросил граждан следовать указаниям полицейских.

Руководитель еврейской организации Australian Jewry Алекс Рывчин сообщил, что ежегодное мероприятие «Ханука у моря» привлекло множество семей. По его словам, целенаправленное нападение на еврейскую общину подтверждает «худшие опасения». Рывчин сам традиционно выступал на таких мероприятиях, но в этом году не смог присутствовать по семейным обстоятельствам.

Еврейская правозащитная группа @StandWithUs сообщила об отмене аналогичного праздника, который планировалось провести в Мельбурне.