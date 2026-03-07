С момента своего создания Следком России привлекал к уголовной ответственности в среднем по 100 тысяч человек в год. Об этом сообщил его руководитель Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Какие еще заявления прозвучали — в материале RTVI.

По словам Бастрыкина, за 15 лет существования следственного ведомства в России его сотрудники привлекли к уголовной ответственности свыше 1,5 млн человек — то есть примерно по 100 тысяч человек ежегодно.

Сумма ущерба, который удалось возместить благодаря судебным решениям по подготовленным СКР делам, достигла почти 1 трлн рублей — в том числе 561 млрд рублей по налоговым преступлениям.

В 2025 году в суды было направлено:

более 280 уголовных дел против должностных лиц в сфере миграционной политики,

почти 2,5 тысячи дел о преступлениях мигрантов,

32 уголовных дела обманутых дольщиков против 43 застройщиков или должностных лиц,

свыше 200 уголовных дел о просроченном расселении аварийного и ветхого жилья (это 1/5 от общего количества дел, возбужденных СК по таким поводам),

12 уголовных дел в отношении судей.

По словам Бастрыкина, в прошлом году СК получил разрешение завести уголовные дела в отношении 23 судей. Материалы по ним будут переданы в суд в 2026 году.

Отдельное внимание глава Следкома уделил работе региональных управлений ведомства в новых российских регионах. Он рассказал президенту, что в сформированных там подразделениях СК работает много девушек — и «в целом успешно».

«По каждому случаю обращения женщины мне подается рапорт, я знакомлюсь: либо согласие, либо несогласие. Потому что у некоторых дети и так дальше. И, надо сказать, там даже будет немножко лучше, чем в центральном аппарате и на других территориях», — поделился Бастрыкин с главой государства.

По его словам, на данный момент в Донбассе был пожизненно осужден 71 украинский военный, признанный виновным в убийстве мирных жителей. К другим наказаниям были приговорены еще более 1 тысячи «боевиков» из состава ВСУ, добавил глава Следкома.

В целом ущерб от «преступной деятельности киевского режима» на территории Донбасса составил 580 млрд рублей, уточнил Бастрыкин. Он пояснил Путину, что оценка этого урона является одним из направлений деятельности СК в регионе, требующим «масштабной работы».