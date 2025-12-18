В Москве задержали водителя легкового автомобиля, в багажнике которого обнаружили взрывное устройство, сообщает телеграм-канал «112». На место были вызваны взрывотехники с роботом-сапером, который перенес устройство в безопасное место.

Машину остановили в ночь на 18 декабря неподалеку от ГосНИИП — Государственного научно-исследовательского института приборостроения, говорится в публикации. ГосНИИП находится на проспекте Мира на севере столицы.

Что послужило поводом для остановки автомобиля, канал не уточняет, но пишет, что «шофер был на взводе». Он задержан спецслужбами, которые в настоящее время выясняют мотивы и обстоятельства перевозки устройства.

Официальных сообщений об этом от столичных органов МВД, ГИБДД и Следственного комитета не было.

Ранее 18 декабря ФСБ сообщила о задержании в Волгодонске Ростовской области 16-летней студентки колледжа, которая готовилась совершить теракт по заданию украинских силовиков.

В рюкзаке у девушки нашли «признаки нахождения самодельного взрывного устройства». Его мощность составляла около 10 кг в тротиловом эквиваленте и оно было начинено поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей.

Задержанная сказала, что забрала рюкзак из тайника на окраине города и собиралась передать его чиновнику администрации Волгодонска. По словам студентки, она стала жертвой интернет-мошенников.