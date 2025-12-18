В Волгодонске Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 16-летнюю студентку колледжа, которая, по данным спецслужбы, собиралась совершить теракт «в месте массового скопления людей» по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, районе парка «Юность» сотрудники остановили для проверки девушку 2009 года рождения с рюкзаком, которая шла к зданию городской администрации. При осмотре в рюкзаке были найдены «признаки нахождения самодельного взрывного устройства», после чего на место вызвали взрывотехников ФСБ.

Спецслужба отмечает, что мощность устройства составляла около 10 кг в тротиловом эквиваленте. СВУ было начинено поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженное электронным реле времени.

Студентка сказала, что рюкзак взяла в тайнике на окраине города и собиралась передать его чиновнику администрации. По словам девушки, она стала жертвой интернет-мошенников.

Накануне РИА Новости сообщало, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии. По данным спецслужбы, подозреваемые были сторонниками организации, признанной в России террористической. Они планировали взять в заложники сотрудников исправительной колонии и поджечь здания.

Также 17 декабря в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы вместе со Службой государственной безопасности Абхазии задержали в Сочи отца и дочь, которые планировали выехать из страны для участия в боевых действия на стороне Украины. По данным ведомства, отец и дочь, когда находились в Сухуме, по своей инициативе связались через Telegram с человеком, который занимался вербовкой добровольцев в подразделения украинских вооруженных сил.