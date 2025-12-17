В ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы вместе со Службой государственной безопасности Абхазии задержали в Сочи отца и дочь, которые планировали выехать из страны для участия в боевых действия на стороне Украины.

«Задержаны граждане России, намеревавшиеся выехать на Украину для участия в боевых действиях в составе курируемого ГУР МО Украины военизированного формирования, признанного террористической организацией и запрещенного на территории России», — говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, отец и дочь, когда находились в Сухуме, по своей инициативе связались через Telegram с человеком, который занимался вербовкой добровольцев в подразделения украинских вооруженных сил.

Далее, получив инструкции от куратора, задержанные собирали сведения о российских военных, оказывали помощь противнику и готовились к выезду на Украину для участия в боевых действиях против РФ, уточнили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Отец и дочь вину признали. «Вел подпольную деятельность, ездил с Абхазии в Краснодар, с Краснодара в Абхазию, передавал координаты ПВО. Хотел уехать туда через Грузию, но у меня не получилось уехать туда из-за того, что у меня долги, <…> поэтому я решил вести подпольную деятельность», — рассказал мужчина.