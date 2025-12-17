Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в колонии Ростовской области, который готовили заключенные из стран Средней Азии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

По данным ФСБ, подозреваемые были сторонниками организации, признанной в России террористической. Они планировали взять в заложники сотрудников исправительной колонии и поджечь здания.

В ходе обысков у фигурантов обнаружили «заточки», лоскутные ткани с изображением, похожим на флаг террористической организации, и телефоны, содержащие противоправные материалы.

Заключенным не удалось совершить теракт — их действия пресекли сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с ГУФСИН России по Ростовской области. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта (по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В октябре ФСБ предотвратила теракты в синагогах Красноярска и Пятигорска. В результате были задержаны три человека — россиянин и два уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона.

Злоумышленники, готовившие теракт в Красноярске, планировали взорвать самодельную бомбу на территории городской синагоги. Все необходимые элементы для изготовления взрывчатого вещества они хранили в заброшенном здании.

В Пятигорске россиянин собирался поджечь здание Еврейской религиозной общины. Такую задачу ему поставил иностранный координатор, переписку с которым нашли в телефоне подозреваемого. В ходе допроса он признался, что планировал совершить террористический акт «на синагогу и ее прихожан». Были возбуждены уголовные дела.