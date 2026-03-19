13-летняя школьница из Краснодара Алена Лукьяненко поставила рекорд России в висе на пятке для своей возрастной категории, продержавшись на воздушном кольце 58 секунд, сообщает «КП-Кубань». Сейчас юная спортсменка готовится к сольному выступлению, рассказала ее мама Екатерина.

С пяти лет Лукьяненко занималась танцами, а позднее решила попробовать свои силы в спортивной акробатике. За три года тренировок она заработала второй взрослый разряд.

Воздушную гимнастику девочка начала осваивать в 11 лет, когда пришла в мини-цирк «Фантазия», где тренировалась под руководством тренера Анны Денисенко. Позднее выступала в групповых номерах и на конкурсах в Краснодаре, Сочи и Санкт-Петербурге. Сейчас гимнастка готовится к сольному выступлению.

По словам ее мамы, девочка училась выполнять разные трюки, однако лучше всего у нее получался вис на пятке. В ходе тренировок Лукьяненко удалось достигнуть результата в 58 секунд и поставить рекорд России в своей возрастной категории.

«Тренер предложила попробовать выйти на рекорд. Это был сложный путь через боль, падения и неудачи. Но она ни разу не захотела отступить. Примерно полгода ушло на то, чтобы довести элемент до нужного уровня», — рассказала она.

«КП-Кубань» отмечает, что сейчас девочка учится в седьмом классе краснодарской школы №57. Несмотря на плотный график учебы, она находит время, как для тренировок, так и для хобби. Так, недавно она заинтересовалась мотоспортом и уже учится управлять питбайком.

В будущем Лукьяненко хочет поступить в цирковое училище и связать свою жизнь с выступлениями на сцене, добавила Екатерина.

«Надеемся, этот рекорд не последний. У Алены есть характер и огромное желание двигаться дальше», — приводит ее слова «КП-Кубань».

