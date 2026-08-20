США организовали незаметный коридор в южной части Ормузского пролива, через который страны залива каждую ночь вывозят миллионы баррелей нефти. Суда проходят по спискам и расписанию, американцы прикрывают их от атак «ослепших» иранских военных, рассказало издание Axios со ссылкой на официальные источники.

Благодаря организованному США судоходному коридору в южной части Ормузского пролива вдоль побережья Омана каждую ночь через него удается проводить по 15-20 танкеров и вывозить из стран Персидского залива миллионы баррелей нефти. Этот незаметный коридор уже позволяет транспортировать из залива каждую ночь порядка 10 млн баррелей нефти, которая попадает на международный рынок, что составляет примерно половину довоенных объемов, утверждают источники издания.

Операция выходит за рамки сопровождения исходящих из залива танкеров с нефтью. Американские военные помогают пустым танкерам заходить в пролив из Аравийского моря, забрать нефть из портов и вывести их из залива.

«Мы контролируем южную часть Ормузского пролива уже в течение двух месяцев. Корпус стражей исламской революции может мешать нам, но он не контролируют пролив. Это делаем мы», — рассказал один из официальных источников, знакомых с деталями операции. Оперативная группа, контролирующая организацию коридора, базируется в штабе армии США в Форт-Брэгге, Северная Каролина.

Командование находится в координации с региональными партнерами США. Ежедневно создается список танкеров, направляющихся в залив и выходящих из него после загрузки нефтью. Корабли заходят в залив и выходят в строго определенные интервалы времени по указаниям американских военных. Для защиты танкеров от иранских крылатых ракет и дронов используются американские истребители.

Создание коридора стало возможным после недавней двухнедельной военной операции американского командования по выведению из строя иранских радаров и морских разведывательных систем, говорят источники. Благодаря этому Иран значительно снизил способность к наблюдению за происходящим в проливе. Теперь он способен мониторить движение судов, опираясь лишь на несколько радаров, которые удалось восстановить, и «наблюдателей» КСИР, которые передвигаются на быстроходных катерах.

Поскольку иранские военные «ослепли», они запускают дроны и крылатые ракеты просто в направлении возможного движения танкеров. Несколько кораблей были повреждены в ходе таких атак, однако большинство ракет и дронов были остановлены американскими военными. Так, в начале этой недели американцы сбили восемь иранских дронов и две крылатые ракеты, уточнил один источник.

Объем вывозимой нефти постоянно растет, и на этой неделе уже были ночи, за которые удавалось провозить до 15-20 млн баррелей нефти. «Через Ормузский пролив вывозится колоссальное количество нефти», — заявил президент США Дональд Трамп Axios. Он уточнил, что в настоящее время США не ведут переговоров с Ираном. «Они тратят время. Переговариваться с ними — пустая трата времени».

Ранее Трамп объявил о начале самой «сокрушительной» экономической операции против Ирана. Он предупредил, что отныне все, кто будет вести дела с Ираном, сами ощутят на себе экономические последствия, будь то контрабанда нефти, обмен денег или прием самолетов.