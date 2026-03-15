Два трамвая столкнулись в Москве в районе дома 1 по улице Водников на северо-западе города — рядом с остановкой «Канал имени Москвы». По предварительным данным, пострадало почти 20 человек, погибших нет.

Авария произошла примерно в 9:30. Всего в трамваях маршрута № 6 находились 70 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным правоохранительных органов, 13 человек госпитализированы, среди пострадавших двое детей и один из водителей трамваев. При этом «112» уточняет, что число пострадавших возросло до 17 человек, включая трех детей.

Эту информацию подтверждает и агентство «Москва»: «Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями на улице Водников увеличилось до 17, среди них трое детей. ГАИ и прокуратура проводят проверки по факту аварии». В другой публикации уточняется, что трамваями управляли опытные водители, которые «успешно прошли предрейсовый осмотр».

Об этом также пишет ТАСС: «До 17 увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев в Москве, из них 5 детей». Причиной схода с рельсов одного из трамваев, как сообщили агентству в ГУ МВД по Москве, стала техническая неисправность.

UPD: позднее в ГАИ уточнили, что количество пострадавших в ДТП с трамваями в столице увеличилось до 18, в их числе два ребенка.

Согласно еще одним неподтвержденным данным, в результате ДТП пострадали не трое, а пятеро детей. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать машиниста, застрявшего в кабине. Сейчас с ранеными работают медики, 11 человек в тяжелом состоянии.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что съезд с улицы Свободы в сторону Волоколамского шоссе по направлению в центр перекрыт, на месте работают оперативные службы, а движение трамваев по маршруту № 6 на участке временно изменено. В столичной прокуратуре заявили, что взяли ситуацию под контроль.