В Хакасии задержали 18-летнюю жительницу города Саяногорска по уголовному делу о публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает издание «Хакасия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным спецслужбы, девушка 2008 года рождения переписывалась в Telegram с подростком из Туапсе в Краснодарском крае и пропагандировала ему «идеологию запрещенной террористической организации».

В частности задержанная отправляла собеседнику материалы о терактах в образовательных учреждениях и инструкции по изготовлению средств поражения, заявили в ФСБ. Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), девушке грозит до семи лет лишения свободы.

В начале февраля сообщалось, что 2-го Восточный окружной военный суд отправил на принудительное лечение жительницу города Черногорска 2009 года рождения, которая пропагандировала деятельность запрещенной в России террористической организации через Telegram.

По данным республиканского УФСБ, с января по апрель 2025 года девушка пыталась склонить подростка из Ставрополя к акту насилия в учебном заведении. Против задержанной было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК).