В турецком городе Бурса 20-летняя россиянка Арзу Халилова была убита в квартире, где проживала со своим партнером — 27-летним гражданином Азербайджана. Мужчина нанес ей 75 ножевых ударов. Об этом сообщает турецкое издание Evrensel.

По данным издания, трагедия произошла в районе Йылдырым. Между парой произошел конфликт, во время которого мужчина, обозначенный инициалами С.М., взял нож и начал наносить Халиловой удары. Соседи услышали шум и вызвали полицию и скорую помощь.

Азербайджанец был задержан на месте преступления с ножом в руках. Девушку с множественными ранениями доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

Родственники Халиловой, прибывшие в медучреждение, пережили нервный шок. По информации Evrensel, следствие по делу продолжается, а мужчина помещен под стражу.

Как пишет Oxu.Az, на допросе С.М заявил, что у него «психологические проблемы» и что конфликт начался после того, как девушка попросила его присмотреть за их двумя маленькими детьми, пока она идет за покупками.

В ходе расследования также выяснилось, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за хранение наркотиков и незаконное владение оружием. Кроме того, он обвинялся во вступлении в интимные отношения с Халиловой до достижения ею совершеннолетия. Пара прожила вместе четыре года.