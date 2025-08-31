В петербургском Павловске 45-летняя экстремалка погибла 30 августа — на следующий день после своего юбилея, — упав с края трубы недостроенной ТЭЦ. В клубе роупджампинга заявили, что перед этим она совершила несколько удачных прыжков, а сорвалась при попытке сделать селфи.

Сначала СМИ утверждали, что инцидент произошел при подготовке к прыжку. «Она закрепила себя на трос, используемый для роупджампинга, однако не выставила необходимую безопасную длину. Далее, подойдя к краю, женщина поскользнулась на мокрой доске, упала с высоты и погибла», — передал подробности случившегося источник РЕН ТВ.

Высота трубы составляет 88 метров. В роупджамперских пабликах пишут, что при прыжке оттуда «происходит длительное свободное падение с мягкой амортизацией и выходом в огромный маятник», причем «глубина свободного падения составляет около 65 метров — а это целых 4 секунды полета».

«Сверху открывается потрясающий панорамный вид! С трубы может прыгнуть любой желающий, как первопрыг, так и опытный роупджампер», — говорится в описании экстремальной услуги.

Недостроенная котельная, где произошло ЧП, принадлежит 62-летнему бизнесмену, который сдает объект в аренду. Там уже 13 лет работает команда 23BLOCK, называющая себя «единственным легальным роупджампингом» в Петербурге, а Павловскую трубу — «самым высоким объектом» города (очевидно, доступным для прыжков). Кроме того, ее участники несколько раз в год выезжают прыгать с «больших скал высотой 60-660 метров».

«Вчера при трагичных обстоятельствах ушла из жизни опытный прыгун и мать двоих детей Лиза. Елизавета Гущина вместе со своим сыном Никитой является членом нашей спортивной команды. Сейчас вся команда скорбит по этой утрате. Это очень большая трагедия для нас», — прокомментировали случившееся представители команды в ее аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по профилю Елизаветы в той же соцсети, она вела активный образ жизни — много путешествовала и помимо роупджампинга занималась горными походами, бегала марафоны, каталась на сноуборде.

Проверку по факту гибели женщины проводит прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга. Ее сотрудникам предстоит установить причины и обстоятельства трагедии, а также оценить, насколько организаторы экстремальных прыжков соблюдали федеральные законы при оказании этой услуги гражданам.

Кроме того, проводится доследственная проверка, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело, сообщило СУ СКР по Санкт-Петербургу. В ведомстве изложили предварительную версию случившегося: женщина, увлекавшаяся «прыжками с высоких объектов на эластичном тросе», приехала к недостроенной котельной, несколько раз успешно спрыгнула, а потом поднялась наверх сфотографироваться, поскользнулась и упала с высоты, получив смертельные травмы.

Петербургское издание «Фонтанка» сначала написало, что женщина получила сертификат на роупджампинг в подарок на свой 45-й день рождения. Но позже директор прыжкового клуба заявил, что никакого сертификата не было, а экстремалка якобы пришла на объект со своим снаряжением. Также выяснилось, что вместе с ней был 22-летний сын.

Портал 78.ru пишет, что женщина занималась роупджампингом около пяти лет и состояла в прыжковой команде, а на трубу котельной поднялась как раз в рамках празднования своего дня рождения. Сначала она несколько раз спрыгнула, а потом снова взобралась наверх, чтобы сделать фото, и поскользнулась на краю мостика.

По данным «Фонтанки», женщина решила сфотографироваться «уже после официального мероприятия по роупджампингу», причем не воспользовалась страховкой.