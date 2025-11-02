В ночь на 2 ноября силы ПВО сбили 164 украинских беспилотника над регионами России, сообщило Минобороны России. Подробности о последствиях атаки БПЛА — в материале RTVI.

Большинство дронов — 39 — были уничтожены над Черным морем, следует из сводки Минобороны. Еще 32 БПЛА сбили в Краснодарском крае, 26 — в Крыму, 20 — в Брянской области, по девять — в Волгоградской, Ростовской, Орловской, шесть — в Липецкой, пять — в Воронежской, три — над Азовским морем, по два — в Белгородской, Курской и Тульской областях.

На фоне атаки дронов приостанавливали работу аэропорты Геленджика, Краснодара, Сочи, Волгограда, Саратова, Оренбурга, Пензы, Казани, Ульяновска, Нижнекамска, Бугульмы и Уфы.

Краснодарский край

В Туапсе обломки БПЛА повредили нефтеналивной танкер, пострадала палубная надстройка, строение и инфраструктура терминала, сообщил оперштаб Краснодарского края. На судне начался пожар, экипаж эвакуировали.

Позже оперштаб уточнил, что в результате атаки дронов на порт Туапсе были повреждены два иностранных гражданских судна. Все возгорания потушили, пострадавших среди членов экипажа нет.

Кроме того, в результате атаки беспилотников в Туапсе было повреждено остекление в здании железнодорожного вокзала, а также на третьем этаже многоквартирного дома, расположенного в поселке Сосновом Туапсинского округа. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Обломки БПЛА были обнаружены в пяти населенных пунктах Туапсинского муниципального округа — в Туапсе, поселке Пригородный, селах Ольгинка, Лермонтово и Агой. В некоторых квартирах и домах повреждены окна, пострадавших нет.

В Геленджике из-за падения БПЛА в одном из домов в садовом товариществе «Строитель» были выбиты стекла и поврежден автомобиль, пострадавших нет. В Анапе обломки беспилотника упали на одной из улиц в селе Большой Утриш, пострадавших также нет.

Утром 2 ноября в Туапсе объявили опасность атаки дронов, работает ПВО, сообщил глава города Сергей Бойко. «Все службы приведены в состояние максимальной готовности», — говорится в сообщении. В Сочи была объявлена ракетная опасность, работала система ПВО. Телеграм-канал SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что в ночь на 2 ноября над Геленджиком было слышно несколько громких взрывов. Очевидцы из Сочи, Туапсе и Анапы также рассказали о звуках пролета дронов и «хлопках». Угроза атаки БПЛА также была объявлена в Новороссийске. Глава города Андрей Кравченко призвал при включении сирен не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон или с окнами, которые не выходят на море. В случае нахождения на улице необходимо укрыться в подземном переходе или цоколе ближайшего здания.

Ростовская область

В хуторе Ленинаван Мясниковского района Ростовской области загорелась легковая машина, было повреждено два частных дома, сообщил губернатор региона Юрия Слюсарь. Пожар оперативно потушили, в нескольких соседних строениях выбило стекла. Два человека получили ранения, им оказали первую помощь.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону обломки БПЛА повредили металлический ангар, рядом загорелась сухая трава. Помимо этого, в здании детского сада №276 выбило окна. Пострадавших нет, сообщил Слюсарь.

«За ночь в Ростовской области БПЛА перехвачены и уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах. <…> Объем повреждений будет уточнен в светлое время суток», — говорится в сообщении главы региона.

Орел

В Орле обломки дронов повредили остекление нескольких зданий, личный автотранспорт и хозяйственные постройки. Никто не пострадал, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Воронежская область

В результате атаки БПЛА административное здание в одном из муниципалитетов Воронежской области получило повреждения. Глава региона Александр Гусев отметил, что они «незначительные». О пострадавших и других разрушениях он не сообщил.

ЛНР

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на энергетический комплекс Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что беспилотники нанесли удары по подстанциям в четырех муниципалитетах — Свердловском, Славяносербском, Перевальском муниципальных округах и городском округе Стаханов.

По словам Пасечника, к утру часть потребителей и социально-значимых объектов были «запитаны по резервным схемам». Аварийные бригады приступили к работам по восстановлению электроснабжения, могут наблюдаться перебои с подачей воды, говорится в сообщении главы региона. Кроме того, собрано экстренное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР.

Другие регионы

В Брянской, Тульской и Волгоградской областях о повреждениях и пострадавших в результате атаки БПЛА не сообщалось.