Маркетплейсы разрабатывают механизмы для отслеживания происхождения товаров, чтобы минимизировать количество подделок. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

По словам эксперта, речь идет не только о параллельном импорте, но и о некачественной фальсификации.

«Часто это товар, не выдерживающий никакой критики по качеству, условный “Абибас” или “Хрюндик”, который продается как оригинальный» — отметил он.

Цыганов рассказал, что этот вопрос уже обсуждался в правительстве. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать систему отслеживания происхождения товаров для цифровых платформ.

Согласно его распоряжению, каждый товар, продающийся на маркетплейсе, — от мелкой бытовой вещи до электроники — должен будет получить уникальный цифровой паспорт. Это защищенный идентификатор, который позволит отследить всю цепочку движения продукта: от предприятия-изготовителя через логистику до конечной точки продажи на цифровой площадке.

Главная задача этой инициативы, как пишут «Ведомости», — эффективно противодействовать контрафактной продукции, доля которой на рынке по отдельным категориям достигает половины всего оборота.

Планируемое нововведение призвано защитить интересы не только потребителей, но и законопослушного бизнеса. В то время как добросовестные продавцы несут все законные издержки, нелегальные импортеры, ввозя подделки, демпингуют и создают неравные условия конкуренции. Унификация учета позволит навести порядок в отрасли, а заодно укрепит репутацию российских товаров на внешних рынках: полная прослеживаемость их происхождения станет значимым конкурентным преимуществом.

Для легальных импортеров также готовится существенное упрощение бюрократических процедур: все необходимые таможенные операции планируется перевести в цифровой формат на единой государственной платформе, что минимизирует бумажный документооборот. Крупнейшие игроки рынка, включая Wildberries, уже поддержали эту идею, отмечая растущий экспортный потенциал отечественных производителей.

Пока межведомственная рабочая группа, в которую входят девять министерств и ведомств, готовит детальную дорожную карту, которую планируется представить до марта 2026 года, маркетплейсы уже внедряют собственные системы контроля. Среди них — алгоритмы искусственного интеллекта для выявления недобросовестных продавцов, механизмы блокировки карточек товаров по запросам правообладателей и выборочные контрольные закупки. Цыганов отмечает, что благодаря этим инструментам из продажи пропадут грубые подделки, однако это может привести к росту цен.

В мае совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев упрекнул Wildberries в том, что маркетплейс не использует систему «Честный знак». Он рассказал, что купил в интернет-магазине кроссовки и брюки и обнаружил, что в чеке на покупку обуви ИНН продавца состоит только из нулей.

В пресс-службе маркетплейса сообщили, что нули используется из-за требований законодательства к нерезидентам. Кроме того, в Wildberries отметили, что онлайн-магазин поддерживает инструменты, защищающие клиентов от подделок, в частности «Честный знак».