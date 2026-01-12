Всемирная федерация кошек (ВФК) назвала самого красивого кота 2025 года. По версии организации, им стал абиссинец по кличке Darlen Fleur Dalmore Black из России — он набрал порядка 19,7 тыс. очков.

Абиссинскому коту полтора года. В 2024 году он впервые вышел на выставочный ринг, приняв участие в десяти шоу и заработав 2009 очков. В 2025 году кот посетил уже 51 мероприятие и набрал в общей сложности 19 726 очков. Наивысший балл — 1461 — он получил на шоу в Загребе 31 мая.

Второе место занял шотландский вислоухий кот по кличке MelodySharm P-Shark из Таиланда с 18,5 тыс. очков. Питомцу также полтора года, но участвовать в шоу он начал в 2025 году. За этот период он посетил десять мероприятий в «младшей» категории и 54 во «взрослой». Ни одно шоу не принесло тайскому коту ноль баллов.

Третьим в рейтинге ВФК стал британский короткошерстный кот по кличке Moki TarLen Luxury из Беларуси с 18,2 тыс. баллов. Ему 6,5 года. На счету Moki TarLen Luxury 130 выставок, 48 из которых он посетил в 2025-м. На шоу белорусский кот ни разу не получал ноль баллов. Наибольшее количество очков — 942 — ему принесла выставка, которая пошла в Варшаве 24 мая.

Для расчета рейтинга ВФК использует список баллов, полученных котами во время участия в выставках в различных странах мира. Всего в список вошли 1496 котов, его замыкает питомец из России — мейн-кун по кличке Cynia Svetlozar. Коту 1,5 года, за 2025 год он посетил два шоу, заработав 20 очков.

Предварительный рейтинг за 2026 год также возглавляет российский кот — короткошерстный британец по кличке Exclusive Platinum Bear. Он успел посетить два шоу, прошедших 5 и 6 января в Новосибирске. В результате кот набрал 550 баллов.