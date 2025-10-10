Нейросеть не может сделать прогноз и сориентировать человека для принятия решения, в отличие от астрологии. Об этом RTVI заявила астролог, телеведущая и писательница Татьяна Борщ. Так она прокомментировала результаты опроса, в ходе которого россияне выразили больше доверия ИИ, чем астрологическим прогнозам.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала результаты социологического исследования Pro-Vision Communications, 62% участников которого скептически отозвались о советах астрологов, но прогнозы нейросетей вызвали скепсис только у половины (49,1%).

«Очень многие россияне вообще не владеют нейросетями. И многие им не доверяют. Я сама не доверяю вот этому вашему опросу», — заявила Борщ.

По ее мнению, астрологические прогнозы и советы нейросетей — «совершенно разные вещи», поэтому их нельзя сравнивать.

«Астрология дает прогноз, указывает причины, почему что-то может произойти, а если это негативный прогноз — что сделать, чтобы смягчить удар, если его совсем невозможно, допустим, ликвидировать», — пояснила астролог.

Нейросеть же, по ее словам, в отличие от астрологов, «просто описывает ситуацию».

«Прогноз нейросеть сделать не может. Еще ни одна система в мире без человека не смогла сделать прогноз. Это абсолютно доказано», — подытожила астролог.

Напомним, в 2025 году ВЦИОМ исследовал мнения россиян о возможностях искусственного интеллекта, и каждый третий участник опроса признался, что верит в риск «восстания машин» в ближайшие полвека из-за того, что нейросети будут усиленно развиваться и в конце концов выйдут из-под контроля.