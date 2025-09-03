Санкции, введенные в отношении главы Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой являются свидетельством «абсурда и лицемерия» политики, проводимой правительством Великобритании. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня Лондон в очередной раз показал абсурд и лицемерие своей политики. В санкционный список внесли мою дорогую маму Аймани Несиевну, возглавляемый ею Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и моего дорогого брата Замида Чалаева, командира Специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова», — заявил он.

По словам Кадырова, его мать «ведет тихую и спокойную жизнь», не связанную с политикой, никогда не принимала участия в боевых действиях и занимается «добрыми делами», оказывая поддержку жертвам военных конфликтов, «бедным и обездоленным по всему миру».

«Где же европейские громкие лозунги о принципах демократии?» — задался вопросом глава Чечни.

Он выразил уверенность в том, что подобные шаги со стороны западных стран свидетельствуют о «ненависти и русофобии» их руководства, которое не ориентируется на мораль и право, ведя борьбу «не с врагами, а с женщинами, с матерями и с теми, кто помогает обездоленным».

«Это низший уровень прогнившей западной политики, наглядная демонстрация слабости и двойных стандартов», — добавил Кадыров.

Глава Чеченской Республики также заверил, что введенные санкции не играют роли для него и его матери, так как не могут лишить их «веры и приверженности идеалам добра и справедливости».

«Мы жили и будем жить так, как учили нас наши отцы, и всегда будем помогать тем, кто нуждается в поддержке», — отметил он.

Кадыров заявил, что введенные санкции «останутся лишь бумажками, которые превратятся в прах» и будут иметь значение лишь на Западе, где у него и членов его семьи «не было и не будет каких-либо активов».

По словам главы Чечни, исторический процесс «уже ставит все на свои места», а история зафиксирует «лицемерие и трусость» тех, кто ввел санкции против его матери, и продемонстрирует истину «о тех, кто прикрывался словами о демократии, а на деле стал источником лжи, разрушений и крови».

Лондон включил мать Рамзана Кадырова в санкционный список, обозначив ее статус как «вовлеченного лица». В официальном заявлении утверждается, что она «участвует или участвовала в дестабилизации Украины» через поддержку «программы правительства России по военно-патриотическому перевоспитанию украинских детей». Данная деятельность, по версии британских властей, связана с её постом президента Фонда Ахмата Кадырова.

С июня 2024 года Аймани Кадырова также включена в санкционный список Евросоюза. Ее сын, глава Чечни, связал это решение с ее активной поддержкой проведения военной операции на Украине и охарактеризовал введение ограничений как «подарок».

В 2022 году президент России Владимир Путин удостоил Аймани Кадырову ордена Почета. Основанием для награды стала ее активная общественная работа. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя это событие, отметил, что возглавляемый ею фонд систематически направляет гуманитарные грузы в зону проведения СВО.

В тот же год Аймани Кадырова была отмечена орденом Дружбы от ДНР. Кроме того, в августе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вручил ей орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени.