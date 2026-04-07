Сокрытие выручки самозанятым гражданином может привести к уголовной ответственности, если сумма неуплаченных налогов за три года превысит 2,7 млн рублей. Условия, при которых нарушение перестает быть административным, разъяснил в разговоре с Life.ru адвокат Мадрид Ибрагимов.

По словам защитника, многие плательщики налога на профессиональный доход (НПД) ошибочно считают свой статус своеобразной индульгенцией. Однако граница между проступком и преступлением определяется всего двумя параметрами: объемом скрытой выручки и временным периодом.

Пока сумма недоплаченного налога остается ниже установленного порога, речь идет об административном правонарушении. Срок давности по таким делам — до одного года. Если инспекция обнаружит недоимку позже, привлечь нарушителя к ответственности уже не получится.

Уголовное преследование для самозанятых наступает по статье 198 УК (уклонение от уплаты налогов физическим лицом). Крупным размером считается задолженность более 2,7 млн рублей за три последовательных года, особо крупным — свыше 13,5 млн рублей.

При ставках НПД 4—6% накопление такой недоимки требует огромных скрытых оборотов. По расчетам Ибрагимова, при шестипроцентной ставке неучтенная выручка должна достичь примерно 45 млн рублей.

«Если инспекция докажет, что вы фактически вели предпринимательскую деятельность (с работниками, систематически), но не оформили ИП, ваши действия переквалифицируют — доначислят НДФЛ (13%) и НДС (20%). Тогда крупный размер (2,7 млн руб.) достигается уже при скрытой выручке в 8—10 млн рублей», — предупредил адвокат.

Еще опаснее, по его словам, использование подставных лиц (дропов) или технических аккаунтов для дробления бизнеса. Такие схемы могут подпадать под статьи о незаконной банковской деятельности или неправомерном обороте средств платежей. Здесь порог для возбуждения уголовного дела значительно ниже — от 2,25 млн рублей.

Обычно уголовному преследованию предшествует налоговая проверка. Инспекция сопоставляет банковские операции самозанятого с данными, которые он отражает в приложении «Мой налог». Если расхождения за трехлетний период приближаются к 2,7 млн рублей, материалы передают в Следственный комитет.

Отягчающим обстоятельством, добавил Ибрагимов, является повторное нарушение в течение года после административного наказания. В такой ситуации даже полная уплата долга не освобождает от уголовной ответственности.

«Статус самозанятого — не защита от УК. Ответственность наступает за умышленное сокрытие дохода. Пока недоимка за три года до 2,7 млн рублей — грозят доначисления, пени и штраф 20%. Как только превысили порог — рискуете от штрафа до реального срока», — подытожил собеседник Life.ru.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба планирует автоматически контролировать безналичные доходы россиян, превышающие 2,4 млн рублей незадекларированной выручки в год. Под усиленный контроль попадут те, чьи операции по счетам демонстрируют признаки предпринимательской деятельности.