Московский городской суд может пойти навстречу Ларисе Долиной и отложить решение о ее выселении из квартиры, которую она продала Полине Лурье, заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что процессуальный кодекс позволяет предоставить отсрочку исполнения судебного акта.

Накануне адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что, если суд удовлетворит иск о выселении артистки, то решение вступит в силу немедленно. Хаминский обратил внимание, что Долина может подать заявление об отсрочке выселения, ссылаясь на имущественное положение, уже после того, как суд вынесет решение.

Юрист отметил, что в таком заявлении артистка должна предоставить доказательства того, что не может исполнить решение суда немедленно и обосновать это.

«Основанием для изменения способа и порядка исполнения решения являются неустранимые на момент обращения в суд обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или крайней затруднительности исполнения должником-гражданином решения суда», — объяснил юрист.

Вместе с этим Хаминский напомнил, что у певицы было время, чтобы организовать переезд, так как еще 16 декабря суд постановил, что квартира принадлежит Лурье. Однако суд может принять во внимание конкретные обстоятельства и пойти навстречу Долиной, предоставив ей определенный срок, чтобы освободить жилье.

Свириденко также рассказала, что Долина якобы попросила пожить в проданной квартире еще несколько месяцев. Артистка объясняет это тем, что она не успевает собрать свои вещи для переезда.

25 декабря в 16:00 в Мосгорсуде состоится заседание по вопросу о выселении Долиной из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую купила Лурье. При этом в пресс-службе суда поясняли, что если к этой дате артистка покинет жилье добровольно, то производство по иску может завершиться из-за отсутствия предмета спора. В ином случае суд может выселить певицу или снять ее с регистрационного учета.

16 декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) отменила решения всех нижестоящих инстанций по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной, признав законное право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье.

Летом 2024 года Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 млн учительнице английского языка Полине Лурье. Вскоре она заявила, что согласилась на сделку под влиянием мошенников и не отдавала отчет своим действиям.

Весной 2025 года суд вернул жилье артистке и признал сделку недействительной, фактически оставив Лурье без денег и квартиры. Затем покупательница подала кассационную жалобу в ВС. Предложение певицы урегулировать конфликт и вернуть деньги в рассрочку в течение нескольких лет она отклонила.

Причастные к обману Долиной получили сроки в колонии — от четырех до семи лет. Следствие считает, что они действовали в составе преступной группы, а помимо артистки обманули еще несколько человек на крупные суммы. В прокуратуре при этом признали, что основную часть работы выполняли мошенники, которые находятся за границей.