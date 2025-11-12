Украиной управляет «банда головорезов», заявил в специальном интервью RTVI US международный адвокат Роберт Амстердам, представляющий интересы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ).

«Украина не является демократией. Это государство, управляемое господином Зеленским и бандой головорезов, действующих под аббревиатурой СБУ», — сказал Амстердам.

Он заявил, что закон, позволяющий запретить УПЦ, находится вне морали и вне Европейской конвенции по правам человека.

«Американцы стояли за разрывом связи Украинской церкви с Русской церковью, но даже они никогда не думали о том, чтобы сделать Украину государством с одной православной церковью», — отметил Амстердам.

По его словам, власти «сфабриковали и солгали», пытаясь представить УПЦ угрозой безопасности Украины.

Юрист назвал созданную в 2018 году Православную церковь Украины (ПЦУ) «государственной церковью», в которой «поклоняются Майдану, Зеленскому и правительству».

«Эта Церковь использует силовые методы, часто с участием людей со свастиками на руках, чтобы захватывать церкви, фальсифицировать голосования», — утверждает Амстердам.

Он считает, что все это происходит по указке сотрудников Госдепартамента США.

Амстердам напомнил, что нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс, будучи сенатором, выступал против украинского закона.

«Мы надеемся, что он и Европейский союз, которые сейчас обладают огромным влиянием на Украину, могут вмешаться и просто попросить Украину восстановить демократию», — добавил юрист.

Церковные войны

Украинские власти обвиняют УПЦ МП в работе на Россию. При этом еще в мае 2022 года Собор УПЦ заявил о своей «полной независимости и самостоятельности» и выразил несогласие с позицией патриарха московского Кирилла по поводу российской военной операции.

В 2024 году на Украине был принят закон «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций». Он запрещает деятельность в стране Русской православной церкви (РПЦ) и «аффилированных» с ней структур. В 2025 году украинские власти признали Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с РПЦ и подали иск о ее ликвидации.

Еще до принятия закона в различных городах и областях Украины местные власти выносили решения о запрете деятельности УПЦ. В апреле 2024 года Церковь сообщила, что около 1,5 тысячи ее храмов были захвачены.

С 2022 года на Украине было открыто 208 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, 40 священнослужителей уже приговорены к тюремным срокам. Об этом в ноябре 2025-го отчиталась СБУ. Там подчеркнули, что среди фигурантов уголовных дел — «27 высших чинов» УПЦ.

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий лишен гражданства Украины.