Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) подала иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Виктор Еленский, передает Укрiнформ.

«Иск был подан в пятницу [29 августа]. Он подан, как прописано в законе, в Высший административный суд», — цитирует агентство Еленского.

Он добавил, что ГСУЭСС будет делать все возможное, чтобы этот вопрос не был «утоплен» в юридическом спаме, поскольку такие попытки уже наблюдаются.

Руководитель госслужбы пояснил, что в случае удовлетворения иска судом Киевская митрополия как головная структура УПЦ будет лишена статуса юридического лица и потеряет право субъектности.

«Это означает, что у приходов этой церкви не будет центра в лице Киевской митрополии. В то же время это не означает, что приходы должны переходить в другую церковь. Государство этого не требует. Если они захотят, они могут оставаться независимыми», — сказал Еленский.

Накануне подачи иска, 28 августа, власти Украины признали Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с «иностранной религиозной организацией» в лице Русской православной церкви (РПЦ), чья деятельность в стране находится под запретом. Решение было принято по результатам проверки, которая длилась с 20 мая по 8 июля.

После этого Киевской митрополии было направлено предписание с требованием до определенной даты предпринять конкретные шаги по полному отмежеванию от Московского патриархата. В частности, в документе предлагалось предстоятелю УПЦ митрополиту Онуфрию «публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ». Однако Онуфрий отказался выполнить требования.

«Если бы они попросили продлить срок [выполнения требований], то ГСУЭСС могла бы продлить его на 60 дней. Но мы получили письмо от Онуфрия <…> о том, что предписание их якобы не касается и мы вмешиваемся в их внутренние дела. Как написано в законе, мы должны обратиться в суд», — пояснил на брифинге Еленский (цитата по «Суспiльне»).

Он подчеркнул, что это дело касается только руководства Киевской митрополии УПЦ.

Ранее в самой Киевской митрополии сообщили «Суспiльне», что не согласны с выводами ГСУЭСС об аффилированности с РПЦ. Там указали, что в митрополию не поступало ни одного официального запроса, и ни одного ее представителя не попытались привлечь в ходе проверки для разъяснений. В УПЦ считают, что это фактически лишило их возможности защищать свои права и интересы.

Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент отметил, что Украинская православная церковь «уже неоднократно заявляла о том, что у нее сейчас нет никаких связей с Русской православной церковью». Он заявил, что украинские госорганы для своих выводов пользовались информацией от спецслужб и самой РПЦ, а не от структур УПЦ, чьим уставом и положением они должны были руководствоваться в первую очередь.

УПЦ, со своей стороны, внесла несколько предписаний в адрес ГСУЭСС. По словам Климента, церковь собирается подавать иск в суд о деятельности этого ведомства и «работать в защиту верующих».