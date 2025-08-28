Власти Украины официально признали Киевскую митрополию Украинской православной церкви (УПЦ) аффилированной «иностранной религиозной организацией» в лице Русской православной церкви (РПЦ), чья деятельность в стране запрещена. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС).
В результате такого решения сама Киевская митрополия как головная структура УПЦ попала под запрет.
«ГСУЭСС признала Киевскую митрополию Украинской православной церкви организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины “О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций”», — сказано в сообщении.
Там поясняется, что по результатам проверки УПЦ, которая длилась с 20 мая по 8 июля 2025 года, были выявлены признаки ее аффилированности с РПЦ, что является нарушением закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». ГСУЭСС направила Киевской митрополии предписание об устранении нарушений до 18 августа.
В предписании были перечислены требования предстоятелю УПЦ предоставить решение «высших органов церковной власти и управления» УПЦ по поводу выхода из структуры РПЦ, отзыва священнослужителей, монахов и монахинь УПЦ из состава органов управления, совещательных органов, синодальных отделов и других подразделений РПЦ.
Также в документе предлагалось предстоятелю УПЦ «публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ».
«В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание», — сообщила Госслужба.
Дальше ликвидация через суд
Решение ГУЭСС о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с Русской православной церковью открывает путь к полному запрету канонической Украинской православной церкви через суд. РБК-Украина пишет, что признанная аффилированной с РПЦ религиозная организация через 60 дней теряет право на пользование государственным имуществом.
С мая нынешнего года ГСУЭСС получила право обращаться в суд с административным иском о запрете деятельности религиозных организаций, если экспертиза признала их «аффилированными» с РПЦ. Сразу после этого Госслужба начала проверку УПЦ, хотя эта церковь, относившаяся к Московском патриархату, дистанцировалась от Москвы после начала военной операции на Украине.
Собор УПЦ объявил в мае 2022 года о полной независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями. В мае глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что если УПЦ в случае выявления аффилированности не прервет административную связь с РПЦ и не выйдет из ее состава, то ведомство подаст в суд о ликвидации этой организации как юридического лица.
В Русской православной церкви проверку УПЦ и предупреждения в ее адрес назвали религиозным гонением и насилием над совестью верующих.
«То, что хочет от УПЦ украинское руководство, это, по факту, требование самоликвидации. То есть священноначалие УПЦ должно, по версии украинских властей, полностью отречься от всех связей, которые за более чем тысячу лет сформировались в едином культурно-историческом пространстве канонической территории РПЦ», — заявил RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.