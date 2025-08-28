Власти Украины официально признали Киевскую митрополию Украинской православной церкви (УПЦ) аффилированной «иностранной религиозной организацией» в лице Русской православной церкви (РПЦ), чья деятельность в стране запрещена. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС).

В результате такого решения сама Киевская митрополия как головная структура УПЦ попала под запрет.

«ГСУЭСС признала Киевскую митрополию Украинской православной церкви организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона Украины “О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций”», — сказано в сообщении.

Там поясняется, что по результатам проверки УПЦ, которая длилась с 20 мая по 8 июля 2025 года, были выявлены признаки ее аффилированности с РПЦ, что является нарушением закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». ГСУЭСС направила Киевской митрополии предписание об устранении нарушений до 18 августа.

В предписании были перечислены требования предстоятелю УПЦ предоставить решение «высших органов церковной власти и управления» УПЦ по поводу выхода из структуры РПЦ, отзыва священнослужителей, монахов и монахинь УПЦ из состава органов управления, совещательных органов, синодальных отделов и других подразделений РПЦ.

Также в документе предлагалось предстоятелю УПЦ «публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и расторжения связей с РПЦ».

«В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание», — сообщила Госслужба.

Дальше ликвидация через суд

Решение ГУЭСС о признании Киевской митрополии УПЦ аффилированной с Русской православной церковью открывает путь к полному запрету канонической Украинской православной церкви через суд. РБК-Украина пишет, что признанная аффилированной с РПЦ религиозная организация через 60 дней теряет право на пользование государственным имуществом.

С мая нынешнего года ГСУЭСС получила право обращаться в суд с административным иском о запрете деятельности религиозных организаций, если экспертиза признала их «аффилированными» с РПЦ. Сразу после этого Госслужба начала проверку УПЦ, хотя эта церковь, относившаяся к Московском патриархату, дистанцировалась от Москвы после начала военной операции на Украине.

Собор УПЦ объявил в мае 2022 года о полной независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла в связи с боевыми действиями. В мае глава Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что если УПЦ в случае выявления аффилированности не прервет административную связь с РПЦ и не выйдет из ее состава, то ведомство подаст в суд о ликвидации этой организации как юридического лица.

В Русской православной церкви проверку УПЦ и предупреждения в ее адрес назвали религиозным гонением и насилием над совестью верующих.