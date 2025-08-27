Адвокат российского миллиардера Алишера Усманова Йоахим Штайнхефель инициировал судебное разбирательство в Федеральном суде Германии, подав иск к Совету Европейского союза о клевете. Об этом сообщает Euronews.

Основанием для этого стало заявление Совета ЕС от сентября 2023 года о причинах введения санкций против бизнесмена, в котором он со ссылкой на анонимного эксперта Forbes USA характеризуется как «подставное лицо» президента России Владимира Путина, решающее «его бизнес-проблемы».

Защитник миллиардера заявил Forbes, что Совет ЕС нарушает личные права его доверителя и наносят ущерб его деловой репутации. Он также подчеркнул, что Конституция ФРГ гарантирует судебную защиту для всех, чьи права нарушаются государственной властью, включая иностранных граждан.

В январе 2024 года Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу Алишера Усманова в его иске против Forbes USA. Суд запретил изданию распространять утверждения о том, что бизнесмен является «подставным лицом» Путина, признав их дискредитирующими. Это решение было связано со статьей, опубликованной 2 февраля 2022 года.

В ходе разбирательства американский Forbes, как следует из судебных документов, не смог предоставить доказательств своей позиции: редакция отказалась назвать анонимный источник и не привела ни одного конкретного примера, иллюстрирующего, как именно Усманов «решал бизнес-проблемы» российского президента.

Forbes обжаловал решение суда, оспорив его юрисдикцию и заявив, что спорная формулировка в статье представляла собой частное мнение, а не утверждение факта, которое можно проверить.

В новом иске, поданном в Федеральный суд Германии, представители Усманова указывают, что ключевые аргументы Совета ЕС, легшие в основу санкционного решения, были впоследствии признаны несостоятельными. В частности, Штайнхефель в комментарии для Euronews заявил, что мнение журналиста не может быть правовым основанием для введения санкций, и Совет ЕС не вправе представлять его в качестве установленного факта, особенно если сам автор подтверждает, что это была субъективная оценка.

Защитник также подчеркнул, что Совет ЕС пренебрегает должной проверкой источников, полагаясь на неподтвержденные цитаты из СМИ, даже если впоследствии эти данные оспариваются в суде. Такая практика, по его словам, противоречит стандартам прецедентного права ЕС, которые допускают использование материалов прессы лишь при условии, что они подтверждены несколькими независимыми источниками, содержат конкретные и достоверные факты и согласуются с официальными документами.

В новом иске, направленном в Федеральный суд Германии, защита Усманова оспаривает еще один, по ее мнению, клеветнический тезис из обоснования санкций Совета ЕС. В нем утверждается, что миллиардер, будучи «ведущим бизнесменом, работающим в России» и участвующим в секторе, «обеспечивающем существенный источник дохода» для правительства России, тем самым якобы активно поддерживал политику по дестабилизации Украины.

Штайнхефель указывает, что подобная логика приравнивает осуществление законной экономической деятельности, защищенной Конституцией (владение акциями), и выполнение базовой гражданской обязанности (уплату налогов) к форме геополитической поддержки.

Чтобы избежать таких обвинений, бизнесмену, по словам адвоката, пришлось бы либо совершить преступление, уклоняясь от налогов, либо вообще отказаться от предпринимательства, что представляет собой неприемлемое и необоснованное требование в любом правовом государстве.

В феврале текущего года Алишер Усманов одержал победу в судебном процессе против немецкого издания Tagesspiegel. Суд наложил запрет на распространение газетой ряда ложных утверждений в адрес предпринимателя, которые, в частности, использовались для обоснования введения против него санкций со стороны Евросоюза.

После начала военной операции России на Украине Усманов стал объектом ограничительных мер со стороны США, Великобритании и ЕС. Основанный бизнесменом холдинг USM охарактеризовал санкции европейских властей как необоснованные. Ранее, в июле 2022 года, как сообщало издание The Wall Street Journal, Усманов в числе четырех российских предпринимателей инициировал судебные разбирательства с целью оспорить введение против них санкций Евросоюза.