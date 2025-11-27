Совет Адвокатской палаты Москвы отказал Минюсту РФ в требовании лишить статуса адвоката Александра Молохова. Такой запрос был направлен в палату после того, как Молохов попытался представить интересы «Талибана»* в Верховном суде РФ.

О том, что совет адвокатской палаты не нашел оснований для лишения Молохова статуса, сам юрист сообщил в своем телеграм канале 27 ноября. От подробных комментариев Молохов отказался, сославшись на необходимость с ознакомлением полного текста решения. Он, по словам адвоката, будет готов через несколько недель.

«Правда восторжествовала. Попытки представить меня самозванцем, не имеющим права защищать талибов, бездарно провалились», — добавил Молохов в разговоре с RTVI.

Молохов — председатель московской коллегии адвокатов «Последний дозор». Он известен тем, что уже длительное время защищает и представляет интересы бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, отбывающего наказание по делу об экстремизме.

17 апреля 2025 года Верховный суд рассматривал просьбу Генпрокуратуры о приостановке запрета на деятельность «Талибана»* в России. Молохов явился в суд, представив ордер на защиту движения, но судья отказал ему в праве участвовать в заседании. После этого Минюст обратился в Адвокатскую палату Москвы и попросил лишить Молохова адвокатского статуса, так как, по мнению ведомства, он был не вправе заключить с «Талибаном»* соглашение, так как он признан в России террористической организацией.

В сентябре квалификационная комиссия Адвокатской палаты пришла к выводу, что Молохов нарушил кодекс профессиональной этики, когда пытался представлять интересы «Талибана»* в ВС РФ. Меру ответственности должен был определить совет палаты.

Добавим, что Верховный суд в апреле 2025 года принял решение о временном снятии запрета на деятельность движения «Талибан»*. В мае того же года решение вступило в силу.

Что предшествовало приостановке статуса «Талибана»*

Иск о разрешении в России деятельности «Талибана»* в Верховный суд Генпрокуратура подала 31 марта. До этого, в 2024 году, с таким предложением к президенту Владимиру Путину обращались российские МИД и Минюст. Как отмечал глава российской дипломатии Сергей Лавров, талибы являются «реальной властью» в Афганистане, и эта инициатива «отражает осознание реальности». По его словам, исключение «Талибана»* из перечня террористических организаций даст Москве возможность более активно выстраивать сотрудничество с новым правительством в Кабуле.

Движение «Талибан» было внесено в перечень террористических организаций в России решением Верховного суда в 2003 году. Инициатором иска стала Генпрокуратура. А саму инициативу тогда поддержали ФСБ и Минюст. Вместе с «Талибаном»* в тот же день Верховный суд признал террористическими «Аль-Каиду»**, «Хизб ут-Тахрир»** и несколько других исламистских организаций. В решении суда о признании «Талибана»* говорилось, что он сформировался в Афганистане в 1994 году «как экстремистское исламское движение». «В своей деятельности использует методы террора», — отмечал Верховный суд.

«При поддержке Усамы бен Ладена [организация] изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в Центрально-азиатских государствах, в том числе и в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии», — также говорится в решении суда от 14 февраля 2003 года.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того как США вывели свои войска с территории страны. После этого представители «Талибана»* несколько раз приезжали в Россию, в том числе на Петербургский международный экономический форум в 2022 году, а также в 2024 году на форум «Россия − Исламский мир», прошедший в Казани.

* запрет деятельности приостановлен в соответствии с решением Верховного Суда РФ

** организация признана террористической и запрещена в РФ