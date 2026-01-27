Аэропорт Шереметьево временно приостановил прием самолетов из-за снегопада. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Ограничения продлятся до 12:00 27 января.

«Аэропорт Шереметьево временно закрыт на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями с 09:00 мск до 12:00 мск», — говорится в сообщении пресс-службы.

Авиакомпании корректируют расписание полетов в связи с погодными условиями. Пассажирам предлагают узнать актуальную информацию о перелетах в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта.

Аэропорт Внуково в свою очередь сообщил, что все службы работают в штатном режиме. Согласно сообщению пресс-службы, привлекается необходимое количество персонала и техники для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Сотрудники чистят и обрабатывают противогололедными реагентами перрон, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянок самолетов.

«Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов», — предупредили в телеграм-канале международного аэропорта.

В аэропорту Домодедово вечером 26 января рассказали РИА Новости, что перонные службы на фоне снегопада переведены на усиленный режим работы. Также усилен контроль эксплуатационного содержания аэродрома. Агентство подчеркивает, что службы аэропорта подготовили запас противогололедного реагента на 12 дней беспрерывной работы.

Наземные службы аэропорта Жуковский также переведены в режим повышенной готовности.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве ожидается сильный снегопад в ночь на 27 января, который продлится до 12:00 29 января. Специалисты отмечали, что прирост снежного покрова может превысить половину месячной нормы.

По данным Гидромедцентра, 27 января ожидается прирост снега до 26 см. Дневная температура в столице составит от -6 до -4 градусов, ночная — от -12 до -10.

«В последующие дни Москва и Московская область будут находиться на южной периферии усиливающегося с севера антициклона», — говорится в телеграм-канале Гидромедцентра.

Департамент транспорта Москвы на фоне ухудшающихся погодных условий призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на метро. Вместе с этим ведомство сообщило о затруднениях в движении на нескольких участках МКАД.