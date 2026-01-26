Вечером 26 января в Москве начнется продолжительный и сильный снегопад, который продлится до 29 января. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на столичные городские службы. Осадки сохранятся и после, снегопад ожидается вплоть до конца недели.

«По экстренному сообщению синоптиков, в ночь на 27 января и до 12:00 29 января в столице ожидается продолжительный сильный, местами очень сильный, снег. Прирост свежевыпавшего снега в указанный период может составить более половины месячной нормы», — говорится в сообщении Городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что городские службы работают в режиме повышенной готовности. Непрерывно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства будут проводить сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости — противогололедную обработку. С учетом погодных условий цикл работ будут повторять.

Портал предупреждает жителей столицы о том, что погодные условия могут приводить к образованию снежных заносов и гололедицы. Водителей авто предостерегают от поездок на личном транспорте в непогоду и обращают внимание на необходимость строгого соблюдения скоростного режима и дистанции. Автомобилистов призывают с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не мешать проезду техники.