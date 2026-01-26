В Москве и области почти всю неделю будет идти снег, а в последние дни января наступят сильные морозы. Об этом в беседе с RTVI заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

«На смену холодной погоде и антициклону, которые на выходных отвечали за погоду в столичном регионе, идет влияние фронтов с северо-запада. Поэтому у нас эта неделя практически до субботы будет облачная, с осадками разной интенсивности, температурный фон — в пределах нормы», — сказал эксперт.

В ближайшие дни немного потеплеет: сегодня, 26 января, будет минус 10-12 градусов, ожидается небольшой снег, ночью — минус 10-12 градусов, местами снегопад, порывистый ветер до 15 м/с, возможна метель.

Во вторник днем минус 4-6 градусов, ночью температура опустится до 6—8 градусов. В среду — минус 3-5 градусов, облачно, сильный снег, ночью — минус 3—8 градусов.

«Наиболее сильные осадки ожидаются во вторник и среду, возможно, будет половина месячной нормы. Это будет северо-западное направление — Волоколамск, Клин, Дмитров. В остальных районах снега будет поменьше. По Москве, скорее всего, такого не будет. <…> Выпадет, возможно, до 10—12 мм осадков, то есть снега местами добавится 10—15 см. Это больше относится к направлению Волоколамск, Дмитров», — пояснил собеседник RTVI.

Днем в четверг ожидается от нуля до минус 5, будет облачно, местами умеренный снег, а в ночь на пятницу начнется похолодание, рассказал Цыганков.

«Дальше давление начнет расти, и в ночь на пятницу будет минус 11-16 градусов, ожидается снег, местами сильный. Днем в пятницу прогнозируется минус 9-14 градусов, в субботу — минус 10-15 градусов, небольшая облачность. Предварительно в ночь на 1 февраля прогнозируется малооблачная погода, без осадков, с температурой в пределах минус 17-22 градуса. Днем 1 февраля будет, как говорится, “мороз и солнце” — переменная облачность, без осадков, температура минус 13-18 градусов», — предупредил синоптик.

Он отметил, что в пятницу-субботу прогнозируется небольшой снег: в субботу, последний день января, он будет кратковременным, а в воскресенье, 1 февраля, уже без осадков.