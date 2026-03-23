Агент актера Тихона Котрелева, которого три дня разыскивали родственники и якобы нашли в психбольнице, впервые слышит о его госпитализации и недавно с ним общалась — правда, не лично. Об этом RTVI сообщила сама Ольга Гроза.

«Я недавно с Тихоном переписывалась и впервые об этом слышу. Я позвоню сейчас Тихону и уточню. Но, в любом случае, никаких сведений посторонним лицам, тем более по телефону, я давать не буду. Но у меня таких сведений нет, простите», — заявила агент.

О пропаже 49-летнего актера, сыгравшего в сериалах «Тихий Дон» и «Хирург» сообщил телеграм-канал Shot со ссылкой на его сестру. По ее словам, мужчина мог запереться в съемной квартиры на Гоголевском бульваре — он три дня не отвечает на звонки, не открывает дверь и не выходит на связь.

Вскоре телеграм-канал «112» написал, что Котрелев якобы находится в психиатрической больнице на стационарном лечении. В сообщении было высказано предположение, что актер может страдать алкогольной зависимостью. Его сестра упоминала, что у него панкреонекроз — осложнение панкреатита, при котором отмирают клетки поджелудочной железы. Чаще всего это заболевание обусловлено злоупотреблением спиртным.

Тихон Котрелев родился в Москве, его дед — поэт Николай Котрелев, а племянник Кузьма Котрелев играет на сцене МХТ им. Чехова. Будущий актер окончил РГГУ и работал журналистом — в «Известиях», «Коммерсанте», «Афише» и на МузТВ. Некоторое время являлся сотрудником «Северстали».

В 2025 году Котрелев выпустился из актерской мастерской Сергея Женовача на режиссерском факультете РАТИ-ГИТИС, после чего сыграл в постановках «Мальчики», «Marienbad», «Как вам это понравится», «Об-ло-мов-щина…» и «Захудалый род». Он также снимался в кино и сериалах: его можно увидеть в фильме «Зона» и телепроектах «Хирург» и «Тихий Дон».