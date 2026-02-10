Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров теперь будет отвечать за образовательную сферу республики. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития нашего общества и государства. В связи с возложением на меня обязанностей вице-премьера Чеченской Республики, наш национальный лидер, глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров доверил мне курировать это важнейшее направление», — написал Кадыров.

Он указал, что его главной задачей является повышение качества образования. Кадыров-младший также напомнил о поручении первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который призывал к возрождению системы просвещения в регионе.

Кроме того, сын главы Чечни отдельно отметил, что в республике достигнут стопроцентный охват детей дошкольным образованием. По его данным, для этого в республике работают около 500 детских садов, рассчитанных на 63,8 тысячи мест. Фактически их посещают более 97 тысяч детей.

Кадыров также рассказал, что на совещании с министром образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааевым были определены ключевые направления его работы: обновление школьной инфраструктуры, сокращение второй смены, повышение уровня преподавания и увеличение федерального финансирования.

С февраля по май 2024 года Ахмат Кадыров был министром по делам молодежи Чечни. Ранее он занимал должность первого замминистра спорта республики и возглавлял местное отделение движения «Движение первых». В мае 2024 года он возглавил министерство физической культуры и спорта.

В январе 2026 года 20-летнего Ахмата Кадырова назначили исполняющим обязанности вице-премьера правительства Чечни. Этот пост до него занимал Иса Тумхаджиев.