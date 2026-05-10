Вопреки ожиданиям, что война на Ближнем Востоке подстегнет котировки оборонных компаний, акции крупнейших западных подрядчиков демонстрируют разнонаправленную динамику. Новости о возможном перемирии с Ираном вызвали распродажи в секторе, но реальные финансовые показатели компаний остаются сильными.

Информация о возможном прекращении огня между США и Ираном мгновенно отразилась на биржевых котировках. Акции оборонных гигантов поползли вниз: инвесторы, закладывавшие в цены длительную эскалацию, начали фиксировать прибыль. Индекс оборонной промышленности показал заметное снижение, причем наиболее чувствительными оказались компании, ориентированные на производство боеприпасов и дронов.

Например, капитализация AeroVironment рухнула вдвое, а Lockheed Martin потеряла около четверти стоимости за несколько месяцев. Аналитики связывают этот тренд с тем, что рынок перестал верить в долгую войну и начинает отыгрывать сценарий деэскалации.

Rheinmetall: лидер падения среди европейцев

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, который в 2025 году совершил впечатляющий скачок более чем на 150% и был лидером роста на DAX, в 2026 году оказался под давлением: акции компании упали на 15%, продолжив снижение после начала конфликта с Ираном в феврале.

На 5 мая 2026 года бумаги Rheinmetall торгуются около €1370, что значительно ниже сентябрьских максимумов почти в €2000. Рыночная капитализация концерна составляет €63 млрд. При этом издание Morningstar оценивает справедливую стоимость акции в €2380 — это означает, что сейчас они торгуются с дисконтом 44%.

Аналитики ожидают публикации отчета за первый квартал, который прольет свет на способность компании оправдать завышенные ожидания.

Northrop Grumman (NOC): якорь стабильности

На фоне волатильности NOC выглядит наиболее защищенной. Портфель заказов Northrop Grumman достиг рекордных $95,7 млрд, чему способствуют программы поставки бомбардировщиков B-21 и межконтинентальных баллистических ракет Sentinel.

Стоимость программы Sentinel оценивается почти в $141 млрд с горизонтом реализации в несколько десятилетий. Даже если перемирие США с Ираном окажется долгосрочным, эти контракты никуда не денутся.

В начале мая 2026 года акции NOC торгуются ниже своих мартовских максимумов ($774). Консенсус-прогноз аналитиков — «умеренная покупка» с целевой ценой $710,74. При этом компания продолжает радовать акционеров: квартальная выручка выросла на 4,4%, а дивидендная доходность составляет около 1,7%.

RTX Corporation (RTX): высокая чувствительность к перемирию

Материнская компания производителя ракет Patriot RTX демонстрирует самую сильную реакцию на новости. Ее бизнес больше других зависит от циклов пополнения боеприпасов: как только стрельба прекращается, заказы падают первыми. Поэтому инвесторам, ожидающим мира, советуют сокращать позиции в RTX в первую очередь.

В конце апреля 2026 года акции RTX торговались в районе $172—175, что значительно ниже апрельских максимумов около $202. Однако в случае срыва переговоров и возобновления боевых действий именно RTX покажет самое быстрое ралли.

Lockheed Martin (LMT): опора на F-35

Гигант Lockheed Martin чувствует себя увереннее благодаря программе поставки истребителей F-35. В 2025 году компания выпустила рекордную партию из 191 самолета, а портфель ее заказов насчитывает еще 416 машин.

Спрос со стороны союзников в Азии, обеспокоенных политикой Китая, остается высоким вне зависимости от ситуации в Персидском заливе. Это позволяет держать акции LMT в качестве базового актива.

Хотя первый квартал показал лишь символический рост выручки (0,3%), аналитики сохраняют позитивный взгляд на десятилетнюю перспективу.

Как отмечают эксперты Gotrade, главная ошибка инвестора — рассматривать оборонный сектор как чисто спекулятивную «военную сделку», хотя на самом деле это инфраструктурная сделка с геополитическим опционом: Пентагон и союзники США уже заложили в бюджеты десятки миллиардов долларов на десятилетия вперед.