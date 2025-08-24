Ветеран бродвейской сцены и актер из сериалов «Клан Сопрано», «Хорошая жена» и «Спаси меня» Джерри Эдлер скончался в возрасте 96 лет, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей его семьи.

Эдлер сыграл Германа «Хеша» Рабкина — советника главаря мафии Тони (Джеймс Гандольфини) — в сериале « Клан Сопрано» на канале HBO, а также партнёра Говарда Лаймана по юридической фирме в сериале «Хорошая жена» на CBS. В сериале «Спаси меня» на канале FX он появился в роли начальника отделения полиции Нью-Йорка. Зрители также знают Эдлера по ролям в сериалах «Северная сторона» (CBS), «Без ума от тебя» (NBC) и «Очевидное» (Amazon).

Эдлер был выходцем из театральной семьи. Его отец Филип, будучи гендиректором театра Group Theater, взял сына помощником режиссера в мюзикл «Джентльмены предпочитают блондинок». «Я — продукт кумовства», — признавался актер в 2015 году в интервью TheaterMania. Потом ему довелось поработать режиссером-постановщиком в нескольких бродвейских мюзиклах, в том числе с Кэтрин Хепберн. Самой известной его сценической работой был мюзикл «Моя прекрасная леди» 1956 года с Джули Эндрюс.

На телевидение Эдлер попал в качестве помощника режиссера легендарной мыльной оперы «Санта-Барбара». Когда он там работал, друг позвал его на кастинг к фильму «Фотограф» (The Public Eye). «Я был действительно удивлён. Я никогда раньше не играл. Я никогда не рассматривал эту идею; это было необычно. Но я, в любом случае, готовился уйти из продюсирования. Так что это стало довольно интересно», — вспоминал потом Эдлер.

На экране он впервые появился незадолго до этого — в 1991 году, сыграв в одном эпизоде ситкома «Бруклинский мост» (CBS), а потом получил постоянные роли в еще трех проектах, которые, впрочем, быстро закрылись. Первой ролью Эдлера в полнометражном кино стал как раз «Фотограф» (1992), а потом он сыграл в фильмах «Загадочное убийство на Манхэттене» (1993), «Как избежать наказания за убийство» (1996), «В ее туфлях» (2005), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008) и «Самый жестокий год» (2014).

В интервью Эдлер, начавший актерскую карьеру в возрасте старше 60 лет, часто повторял, что был никому не известен, пока проводил всю жизнь «за кулисами», но его моментально начали узнавать буквально после первого же появления на большом экране. В 2000 году он снова вернулся на Бродвей — но уже в качестве актера, сыграв в нескольких мюзиклах.