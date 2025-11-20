В Петербурге задержали двоих мужчин по подозрению в порнографической фотосъемке малолетнего ребенка и распространении снимка в соцсети, решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает Главное следственное управление СК по городу. По данным SHOT, один из задержанных — это актер сериалов «Идиот», «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы» и «Убойная сила» Владимир Колганов.

По версии следствия, задержанные провели фотосъемку несовершеннолетнего, после чего один из мужчин опубликовал снимок на своей странице в соцсети в открытом доступе. В сообщении СК отмечается, что фото было там вплоть до задержания владельца аккаунта.

Кроме того, один из задержанных ранее также хранил сделанный им фотоснимок порнографического характера с участием малолетнего ребенка и разместил его в одной из соцсетей, указывает следствие. По данным Инфо24, на странице Колганова в социальной сети VK действительно опубликовано много фотографий разных детей, включая малолетних, причем все они датируются примерно 2015 годом. В интервью сам актер рассказывал, что у него есть сын и дочь.

Киберполиция ГУ МВД Петербурга уточняет, что в порносъемке использовались дети в возрасте от года до двух лет.

«Было установлено, что не позднее 2015 года группа лиц использовала детей 1-2 лет для изготовления фотоизображений с последующим размещением в сети Интернет (в том числе в сегменте “даркнет” и на зарубежных платформах, включая запрещенную в РФ “Инстаграм”*)», — говорится в сообщении.

Дома у задержанных в ходе обысков нашли мобильные телефоны и носители информации, «содержащие метаданные, подтверждающие размещении изготовленных порнографических материалов». Теперь следствию предстоит проверить подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Мужчинам предъявлены обвинения в изготовлении и обороте порнографических материалов с изображениями детей младше 14 лет с использованием интернета (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК), а также в использовании ребенка младше 14 лет в целях изготовления порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору (п.п. «б, в» ч. 2 ст. 242.2 УК). Второе обвинение более тяжкое, максимальный срок, который грозит за это — 15 лет лишения свободы.

То, что одним из задержанных является 47-летний актер Владимир Колганов, подтвердил источник РЕН ТВ. Вместе с ним задержали его друга Евгения Кириллова, он 52-летний предприниматель, пишет SHOT.

«По версии следствия, именно Колганов фотографировал и выкладывал фотографию голого ребенка. На странице она висела вплоть до задержания», — сказано в публикации.

В биографии Колганова указано, что в 2003-2013 годах он играл в Александринском театре. В пресс-службе театра сказали RTVI, что «он давно не работает в труппе», поэтому прокомментировать его задержание там не могут.

Кинокарьера Колганова насчитывает более 80 проектов, начиная с сериала «Улицы разбитых фонарей-4». Он также снимался в таких сериалах, как «Идиот», «Гибель империи», «Отец Матвей», «Ворона», «Тайны следствия», «Сельский детектив» и других.

Как отмечает канал «78», в 2021 году еще один актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Никита Струков был осужден на шесть лет колонии общего режима за педофилию. Суд признал его виновным в трех эпизодах развратных действий с подростками.

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook признана в России экстремистской и запрещена