Актриса Елена Папанова в интервью программе «Легенда» на RTVI рассказала, что в молодости часто отказывалась от ролей ради семьи и теперь считает, что поступала неправильно.

«Плевала я на свою творческую карьеру, для меня самое главное была семья <…> Все время у меня был театр на втором плане», — сказала Папанова.

Она рассказала, что отказывалась и от киноролей, чтобы не уезжать на съемки и не расставаться с мужем и детьми. «Когда родила первого ребенка, отказывалась, чтобы не оставлять одну, второго ребенка родила — тоже отказывалась. Я считаю, это неправильно», — заявила Папанова.

По ее словам, «так надо делать, если ты учитель, бухгалтер, врач, может быть».

«Но в театре, это я сейчас понимаю, так делать нельзя. Потому что очень большая конкуренция, ты меняешься, твое время уходит, о тебе забывают. А как сейчас молодые девочки у нас в театре: они рожают и уже через месяц они играют. Очень хваткие. А я такая, знаете, тяпа-растяпа», — добавила Папанова.

