С 1 сентября 2025 года государство начнет контролировать количество платных мест в вузах по конкретным направлениям подготовки. Госдума одобрила законопроект, вносящий изменения в статьи 101 и 104 федерального закона № 273-ФЗ, датированного 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». Как это скажется на востребованности специальности — в материале RTVI.

Ежегодно федеральные органы власти будут утверждать список специальностей и для каждой из них устанавливать лимит на число студентов, которые могут обучаться на платной основе. Это означает, что университеты не смогут самостоятельно определять, сколько студентов они примут на платное обучение по тем или иным специальностям.

Практические изменения в приемной кампании 2025—2026 годов

В 2026 году вузам будет запрещено увеличивать количество платных мест сверх утвержденных квот.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — сообщили в Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что платный прием должен быть нацелен на задачи государства, в частности, на подготовку специалистов в приоритетных для экономики и науки направлениях.

В 2026 году наиболее востребованными направлениями подготовки станут:

Инженерно-технические специальности (авиация, ракетостроение, машиностроение, радиоэлектроника, судостроение)

Медицинские специальности

Педагогические специальности

Космические технологии и ядерная энергетика

Информационные технологии и кибернетика (программная инженерия, информационная безопасность, искусственный интеллект)

Сокращение коснется экономики, права, менеджмента и филологии, где спрос на рынке труда ниже количества выпускников. По словам Фалькова, инициатива направлена на то, чтобы сократить выпуск «дипломированных, но невостребованных» профессионалов.

«Это вовсе не означает, что нам не нужны специалисты в этих областях, — нужны. <…> Наша задача — отсечь некачественное высшее гуманитарное образование», — объяснил РИА «Новости» министр.

Эксперты однако уверены, что поступление в вузы ужесточают для того, чтобы выпускники смогли рассмотреть в этом случае учебу в колледже, где учитывают лишь средний балл аттестата. Об этом сообщает Business FM.

Анастасия Столярова