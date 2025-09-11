Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил о беспрецедентном кадровом назначении: страна стала первой в мире, где появился министр-искусственный интеллект. Как пишет Politico, виртуальный член правительства по имени Диэлла («солнечный свет») возьмет на себя функции по контролю над всеми государственными закупками.

По словам Рамы, Диэлла будет единолично принимать решения о проведении тендеров. Поэтапное внедрение этой системы направлено на то, чтобы сделать государственные закупки полностью прозрачными и защищенными от коррупции. «Это не научная фантастика, а прямая работа Диэллы», — подчеркнул он.

В число обязанностей ИИ-министра войдёт анализ тендерных предложений, а также возможность привлекать «талантливых специалистов из любой точки мира». По мнению премьера, это поможет упростить процедуры и преодолеть бюрократические барьеры.

Албанцам Диэлла уже знакома в качестве управляющей платформой e-Albania, обеспечивающей цифровой доступ к большинству государственных сервисов: система предоставляет гражданам и бизнесу доступ к документам, осуществляет голосовое взаимодействие и выдает справки, заверенные электронной печатью, что способствует сокращению бюрократических проволочек.

Сфера государственных закупок в Албании на протяжении длительного времени ассоциируется с коррупционными скандалами. Балканское государство, которое эксперты часто характеризуют как центр отмывания средств, полученных от наркоторговли и незаконного оборота оружия, столкнулось с глубоко укоренившейся системой взяточничества, пронизавшей властные институты.

Подобная репутация создаёт значительные препятствия на пути вступления страны в Европейский союз — цели, которую премьер-министр Рама намерен достичь к 2030 году.